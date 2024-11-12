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Клубный чемпионат мира
12 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:55
340
0

Стало известно место, где проведут финал Клубного чемпионата мира

Финал КЧМ в этом году примет Доха, столица Катара

12 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:55
340
0
Стало известно место, где проведут финал Клубного чемпионата мира
X. Стадион Лузаил, Доха.

Финал Клубного чемпионата мира 2024 примет стадион Лузаил в Дохе, Катар, сообщает Фабрицио Романо.

Дата проведения финального матча турнира – 18 декабря 2024-го года. В финале гарантированно примет участие мадридский «Реал», соперник которого определится 14-го декабря.

18 декабря 2022 на этом же стадионе сборная Аргентины одолела сборную Франции в финале чемпионата мира, в котором аргентинцы взяли золото в серии послематчевых пенальти.

Альфонсо Дэвис принял решение перейти в «Реал».

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Доха Реал Мадрид Катар клубный чемпионат мира по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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