4+1 и рекорды. Шахтер назвал лучшего игрока месяца

Лучшим игроком «Шахтера» по итогам октября стал полузащитник Георгий Судаков, который в голосовании опередил вратаря Дмитрия Ризныка, хавбека Артема Бондаренко и форварда Эгиналду.

В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов).

22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ (5:1), став автором самого быстрого голевого покера в истории чемпионата Украины и самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

