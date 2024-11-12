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  4. 4+1 и рекорды. Шахтер назвал лучшего игрока месяца
Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 18:48 |
348
2

4+1 и рекорды. Шахтер назвал лучшего игрока месяца

Судаков провел мощный октябрь

12 ноября 2024, 18:48 |
348
2
4+1 и рекорды. Шахтер назвал лучшего игрока месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лучшим игроком «Шахтера» по итогам октября стал полузащитник Георгий Судаков, который в голосовании опередил вратаря Дмитрия Ризныка, хавбека Артема Бондаренко и форварда Эгиналду.

В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов).

22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ (5:1), став автором самого быстрого голевого покера в истории чемпионата Украины и самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык Артем Бондаренко Эгиналду
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
Хай за збірну щось покаже! ....це буде найкраща оцінка, а не колгоспам забивати хет-трики.
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0
Ron Noiill
Вміють же рінаховських пси, зробити так щоб їх "топчікав" 100500 мільйонних так ненавиділи . Лугандонські сєпари вже просрали данбас, тепер і український футбол знищать.
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-1
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