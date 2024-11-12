4+1 и рекорды. Шахтер назвал лучшего игрока месяца
Судаков провел мощный октябрь
Лучшим игроком «Шахтера» по итогам октября стал полузащитник Георгий Судаков, который в голосовании опередил вратаря Дмитрия Ризныка, хавбека Артема Бондаренко и форварда Эгиналду.
В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов).
22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ (5:1), став автором самого быстрого голевого покера в истории чемпионата Украины и самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.
🧡 Георгій Судаков – найкращий гравець «Шахтаря» у жовтні за версією вболівальників ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 12, 2024
🔝 Півзахисник @sudakov_11 набрав 49,3% голосів, випередивши Дмитра Різника, Артема Бондаренка та Егіналду. В опитуванні в соцмережах узяли участь 6 434 вболівальники.#Shakhtar #MVP pic.twitter.com/oHcBLwYKOk
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