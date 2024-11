Франсишку КОНСЕЙСАУ: «Хочу остаться в Ювентусе надолго

21-летний нападающий туринского «Ювентуса» Франсишку Консейсау прокомментировал свое будущее, поскольку в конце сезона у него заканчивается контракт аренды, и он должен вернуться в португальский «Порту».

«Мне здесь все нравится. Хочу остаться в «Ювентусе» надолго. Конечно, я думаю о своем будущем, и вижу его в Турине.

Я люблю этот город и люблю этот клуб. Больше ничего не могу сказать», — цитирует португальского игрока Фабрицио Романо.

Также известно, что у «Ювентуса» есть возможность выкупить игрока у португальского клуба. Черно-белые планируют сделать это летом 2025 года.

⚪️⚫️ Francisco Conceição: "I'm not planning to leave Juventus anytime soon. I think my future can be here, but I can't say more... I love club and city", told La Stampa.



Juventus are fully planning to sign Conceição on a permanent deal from Porto in 2025. pic.twitter.com/9ZqJBsa0jk