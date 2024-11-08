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  4. Франсишку КОНСЕЙСАУ: «Хочу остаться в Ювентусе надолго
Италия
08 ноября 2024, 18:38 | Обновлено 08 ноября 2024, 18:39
49
0

Франсишку КОНСЕЙСАУ: «Хочу остаться в Ювентусе надолго

Португальский игрок не хочет возвращаться в «Порту»

08 ноября 2024, 18:38 | Обновлено 08 ноября 2024, 18:39
49
0
Франсишку КОНСЕЙСАУ: «Хочу остаться в Ювентусе надолго
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний нападающий туринского «Ювентуса» Франсишку Консейсау прокомментировал свое будущее, поскольку в конце сезона у него заканчивается контракт аренды, и он должен вернуться в португальский «Порту».

«Мне здесь все нравится. Хочу остаться в «Ювентусе» надолго. Конечно, я думаю о своем будущем, и вижу его в Турине.

Я люблю этот город и люблю этот клуб. Больше ничего не могу сказать», — цитирует португальского игрока Фабрицио Романо.

Также известно, что у «Ювентуса» есть возможность выкупить игрока у португальского клуба. Черно-белые планируют сделать это летом 2025 года.

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Франсишку Консейсау трансферы трансферы Серии A Ювентус Порту чемпионат Италии по футболу Серия A
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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