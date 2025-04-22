ФОТО. Секси-менеджер. Самая красивая футболистка мира в роли тренера

Футболистка «Ювентуса» Алиша Леманн побывала на матче Baller League, где она представляет команду MVPS United.

Baller League – аналог Kings League, формата 5х5 с необычными футбольными правилами.

Этот формат футбола ввел экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.

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Алиша является тренеркой MVPS United и всегда очень эмоциональна во время матчей.

Тем не менее, все традиционно обращают внимание на её сенсационный внешний вид:

«Секси-менеджер», – написала в комментариях телеведущая и модель Майя Джама, ещё одна представительница MVPS United.