Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации известного журналиста Армандо Ареньелло, Судаков – главный приоритет для «Наполи», но у итальянцев есть много конкурентов. «Наполи» продвинулся в переговорах по Судакову, «Шахтер» хочет получить за трансфер 30-35 миллионов евро.

Интересно, что ранее «горняки» отклонили трансферное предложение «Наполи» на 40 миллионов евро, ведь хотели получить за Георгия 50 млн.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.