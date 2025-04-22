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  4. Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова
Италия
22 апреля 2025, 19:05 |
2334
7

Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова

«Горняки» теперь готовы продать футболиста за 30-35 миллионов евро

22 апреля 2025, 19:05 |
2334
7
Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации известного журналиста Армандо Ареньелло, Судаков – главный приоритет для «Наполи», но у итальянцев есть много конкурентов. «Наполи» продвинулся в переговорах по Судакову, «Шахтер» хочет получить за трансфер 30-35 миллионов евро.

Интересно, что ранее «горняки» отклонили трансферное предложение «Наполи» на 40 миллионов евро, ведь хотели получить за Георгия 50 млн.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Георгий Судаков трансферы УПЛ трансферы Наполи трансферы Серии A Шахтер Донецк
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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Tom
Зараз його ціна 20-25 мільйонів євро це стеля! Більше він не коштує! Які 40 мільйонів? Які 60 мільйонів? Навіть і не 35 і не 30! Треба продавати за адекватні гроші - щоби хлопці розвивалися і прогресували в клубах і в збірній України! А не сиділи за допінг по півроку без футболу! Продайте хлопця хоча б за ту суму, яку вже пропонує "начеб-то" Наполі за 30-35 мільйонів і пожміть руки! Не треба завишати безумні ціни на тих, які не коштують зараз таких грошей
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+5
Demid Romanchik
В этом случае ошиблись.Хотели ,как с Мудриком,то понятно...Но не зашло 
Ответить
+5
DK2025
Ещё раз: коррупционная ахметовская сделка по мудрику с нулевой отдачей от купленного игрока больше не позволит хозяину клуба из пгт Счастливое проворачивать свои делишки с мутными предложениями деревянных игроков
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+4
valerafan1
Казочку про жадібну бабусю всі пам"ятають?
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+3
Boodya
Тобто геній менеджменту Шахтаря готовий втратити 5 млн, чисто через свою жадібність?
Чи та інфа все ж фейк?
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+2
Павло
А вот кому Сундуков, Сундуков - не битый, не крашенный, Пушичем заквашеный. Кому Сундуков, налетай, Сундуков
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+2
Сказки ДАмбаса
Опять эти киевские занижают цену на гениального Жорика Судокова, хитрые и коварные авантюристы с печёрских горбов, под предводительством ихнего батьки-атамана лукавого Суркиса, постоянно плетут интриги дабы навредить ДАмбасу.
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0
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