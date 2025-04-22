Уменьшили ценник. Шахтер определился, за сколько продаст Судакова
«Горняки» теперь готовы продать футболиста за 30-35 миллионов евро
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации известного журналиста Армандо Ареньелло, Судаков – главный приоритет для «Наполи», но у итальянцев есть много конкурентов. «Наполи» продвинулся в переговорах по Судакову, «Шахтер» хочет получить за трансфер 30-35 миллионов евро.
Интересно, что ранее «горняки» отклонили трансферное предложение «Наполи» на 40 миллионов евро, ведь хотели получить за Георгия 50 млн.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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