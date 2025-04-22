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  4. Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 20:57 |
944
3

Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ

Заменить днепропетровскую команду мог «Рух»

22 апреля 2025, 20:57 |
944
3
Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ
СК Днепр-1

«Днепр-1», который был дисквалифицирован из Лиги конференций 2024/25, мог заменить другой украинский клуб.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, почетный член УЕФА Григорий Суркис обратился к президенту организации Александеру Чеферину с просьбой заменить «Днепр-1» на львовский «Рух». Чеферин пообещал рассмотреть этот вопрос и попросил официальное письмо, которое от УАФ так и не поступило.

Единственное письмо, которое направлялось от УАФ было с просьбой распределения коэффициентов на четыре клуба, а не на пять, однако в УЕФА отказали.

Ранее суд отказал «Шахтеру» в иске о банкротстве «Днепра-1».

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Александер Чеферин Днепр-1 Рух Львов Григорий Суркис УЕФА Лига конференций Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Saltovka
У чеферина начальник путин. Кремлевский карлик дал указание не помогать украинцам..
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MrStepanovM .
йопта! тиць-пердиць! як же ж так?!
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