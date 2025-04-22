Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ
Заменить днепропетровскую команду мог «Рух»
«Днепр-1», который был дисквалифицирован из Лиги конференций 2024/25, мог заменить другой украинский клуб.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, почетный член УЕФА Григорий Суркис обратился к президенту организации Александеру Чеферину с просьбой заменить «Днепр-1» на львовский «Рух». Чеферин пообещал рассмотреть этот вопрос и попросил официальное письмо, которое от УАФ так и не поступило.
Единственное письмо, которое направлялось от УАФ было с просьбой распределения коэффициентов на четыре клуба, а не на пять, однако в УЕФА отказали.
Ранее суд отказал «Шахтеру» в иске о банкротстве «Днепра-1».
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