Суркис просил Чеферина заменить Днепр-1 в еврокубках на другой клуб УПЛ

«Днепр-1», который был дисквалифицирован из Лиги конференций 2024/25, мог заменить другой украинский клуб.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, почетный член УЕФА Григорий Суркис обратился к президенту организации Александеру Чеферину с просьбой заменить «Днепр-1» на львовский «Рух». Чеферин пообещал рассмотреть этот вопрос и попросил официальное письмо, которое от УАФ так и не поступило.

Единственное письмо, которое направлялось от УАФ было с просьбой распределения коэффициентов на четыре клуба, а не на пять, однако в УЕФА отказали.

Ранее суд отказал «Шахтеру» в иске о банкротстве «Днепра-1».