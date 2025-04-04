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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 10:58 |
1334
8

ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1

Фемида приняла сторону днепрян

04 апреля 2025, 10:58 |
1334
8
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта «Шахтер» обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве «Днепра-1».

Причиной для этого послужил долг, который образовался у днепрян перед «горняками» за переход хавбека Александра Пихаленка в «Динамо», который состоялся летом минувшего года.

В суде «Шахтер» заявил, что при переходе Пихаленка между «Днепром-1» и «Динамо» был оформлен контракт, по условиям которого киевский клуб обязан был заплатить днепровскому 1,2 миллиона долларов в срок до 31 июля 2024 года, а также совершить еще четыре платежа по 300 тысяч долларов каждый в сроки до 30 сентября, 30 ноября, 31 декабря 2024 года и до 31 января 2025 года.

Впоследствии «Днепр-1» уступил права требования на трансферную компенсацию за Пихаленка другому юридическому лицу, которое несколькими платежами получило от «Динамо» 68 054 425 гривен, из которых 20% по прежнему соглашению между «Днепром-1» и «Шахтером» должно было быть переведено «горнякам», а это сумма в размере 13 610 885 гривен.

Однако «Днепр-1» в своем отзыве попросил суд отказать в открытии производства по делу о банкротстве, учитывая отсутствие у него обязанности по оплате в пользу «Шахтера» 20% от любой компенсации за Пихаленка, так как днепровский клуб фактически ее не получал, предварительно уступив право требования в пользу иного юрлица (ООО «ВІЖН ТБ»), которое и получило деньги. Кроме того, «Днепр-1» сообщил, что не отрицает обстоятельства, с которыми «Шахтер» обратился в суд по договоренности о переводе части компенсации за Пихаленка, а также отмечает, что подобного рода дела должны рассматриваться в Палате по разрешению споров УАФ, а затем – в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

В конечном итоге суд первой инстанции стал на сторону «Днепра-1» и отказал «Шахтеру» в возбуждении дела о банкротстве днепровского клуба.

В постановлении судьи Мартынюка отмечается, что «Шахтер» может его обжаловать в суде апелляционной инстанции в установленном порядке.

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Днепр-1 Шахтер Донецк Александр Пихаленок Динамо Киев банкротство финансы суд судебный иск
Алексей Сливченко Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
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Комментарии 8
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Lulinnha
Кто-то верил что татары могут взыскать долг с кошерных ??? 
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+4
Fitness.sports
Дуже добре 
Хай знають своє місце
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+1
Tom
Щурам відмовили от такої, що трапилось?
Той рижий багатій вже міг би збодувати для своєї бомжкоманди свій стадіон та базу, але нах йому нада, краще нехай шапіто кочує і надалі, як циганський табір 
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+1
Xvalenok03
Очередные обычные схемы по уклонению от обязательств.
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-3
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pfk_alexandria
Снять с Динамо очей 15 минимум
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-4
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