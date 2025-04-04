ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1

4 марта «Шахтер» обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве «Днепра-1».

Причиной для этого послужил долг, который образовался у днепрян перед «горняками» за переход хавбека Александра Пихаленка в «Динамо», который состоялся летом минувшего года.

В суде «Шахтер» заявил, что при переходе Пихаленка между «Днепром-1» и «Динамо» был оформлен контракт, по условиям которого киевский клуб обязан был заплатить днепровскому 1,2 миллиона долларов в срок до 31 июля 2024 года, а также совершить еще четыре платежа по 300 тысяч долларов каждый в сроки до 30 сентября, 30 ноября, 31 декабря 2024 года и до 31 января 2025 года.

Впоследствии «Днепр-1» уступил права требования на трансферную компенсацию за Пихаленка другому юридическому лицу, которое несколькими платежами получило от «Динамо» 68 054 425 гривен, из которых 20% по прежнему соглашению между «Днепром-1» и «Шахтером» должно было быть переведено «горнякам», а это сумма в размере 13 610 885 гривен.

Однако «Днепр-1» в своем отзыве попросил суд отказать в открытии производства по делу о банкротстве, учитывая отсутствие у него обязанности по оплате в пользу «Шахтера» 20% от любой компенсации за Пихаленка, так как днепровский клуб фактически ее не получал, предварительно уступив право требования в пользу иного юрлица (ООО «ВІЖН ТБ»), которое и получило деньги. Кроме того, «Днепр-1» сообщил, что не отрицает обстоятельства, с которыми «Шахтер» обратился в суд по договоренности о переводе части компенсации за Пихаленка, а также отмечает, что подобного рода дела должны рассматриваться в Палате по разрешению споров УАФ, а затем – в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

В конечном итоге суд первой инстанции стал на сторону «Днепра-1» и отказал «Шахтеру» в возбуждении дела о банкротстве днепровского клуба.

В постановлении судьи Мартынюка отмечается, что «Шахтер» может его обжаловать в суде апелляционной инстанции в установленном порядке.