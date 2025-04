30 – за клуб, 170 – в карьере. Осимхен забил свои очередные юбилейные голы

В полуфинальном матче Кубка Турции «Галатасарай» без проблем одолел на выезде "Коньяспор со счетом 5:1.

Один из голов в матче на счету нигерийского форварда «Галатасарая» Виктора Осимгена.

Этот гол стал 30-м для нигерийцев за турецкий клуб.

Всего в карьере Виктора Осимгена теперь 170 забитых мячей:

76 – «Наполи»

30 – «Галатасарай»

26 – сборная Нигерии

20 – «Шарлеруа»

18 – «Лилль»

В финале Кубка Турции «Галатасарай» будет ждать победитель пары «Трабзонспор» – «Гезтепе».

