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  4. 30 – за клуб, 170 – в карьере. Осимхен забил свои очередные юбилейные голы
Турция
22 апреля 2025, 23:31 |
145
0

30 – за клуб, 170 – в карьере. Осимхен забил свои очередные юбилейные голы

Виктор Осимген снова отличился голом за «Галатасарай»

22 апреля 2025, 23:31 |
145
0
30 – за клуб, 170 – в карьере. Осимхен забил свои очередные юбилейные голы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В полуфинальном матче Кубка Турции «Галатасарай» без проблем одолел на выезде "Коньяспор со счетом 5:1.

Один из голов в матче на счету нигерийского форварда «Галатасарая» Виктора Осимгена.

Этот гол стал 30-м для нигерийцев за турецкий клуб.

Всего в карьере Виктора Осимгена теперь 170 забитых мячей:

76 – «Наполи»
30 – «Галатасарай»
26 – сборная Нигерии
20 – «Шарлеруа»
18 – «Лилль»

В финале Кубка Турции «Галатасарай» будет ждать победитель пары «Трабзонспор» – «Гезтепе».

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Виктор Осимхен чемпионат Турции по футболу Галатасарай статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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