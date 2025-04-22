30 – за клуб, 170 – в карьере. Осимхен забил свои очередные юбилейные голы
Виктор Осимген снова отличился голом за «Галатасарай»
В полуфинальном матче Кубка Турции «Галатасарай» без проблем одолел на выезде "Коньяспор со счетом 5:1.
Один из голов в матче на счету нигерийского форварда «Галатасарая» Виктора Осимгена.
Этот гол стал 30-м для нигерийцев за турецкий клуб.
Всего в карьере Виктора Осимгена теперь 170 забитых мячей:
76 – «Наполи»
30 – «Галатасарай»
26 – сборная Нигерии
20 – «Шарлеруа»
18 – «Лилль»
В финале Кубка Турции «Галатасарай» будет ждать победитель пары «Трабзонспор» – «Гезтепе».
Victor Osimhen opens the scoring for Galatasaray against Konyaspor in the semi-final of the Turkish Cup, his 170th career goal 🙌 😳 pic.twitter.com/AIVjzciG6o— Leagues Reporter (@LeaguesReporter) April 22, 2025
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