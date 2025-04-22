Упустили победу на последних минутах. Нант отобрал очки у ПСЖ
Матч завершился вничью 1:1
Сегодня, 22 июня, прошел заключительный матч 29-го тура чемпионата Франции по футболу 2024/25.
«Нант» на домашнем поле принял чемпиона страны «ПСЖ». Команды сыграли вничью 1:1.
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Парижане первыми вышли вперед в матче – на 33-й забил хавбек Витинья. Хозяева сумели вырвать ничью на последних минутах – на 83-й забил Дуглас Аугусто.
«ПСЖ» является лидером таблицы Лиги 1 с 78 очками, подопечные Энрике уже оформили чемпионство. «Нант» занимает 14 место, имея в активе 31 очко.
Лига 1. 29-й тур, 22 апреля.
Нант – ПСЖ – 1:1
Голы: Дуглас, 83 - Витинья, 33.
HISTORIQUE 🤩— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2025
39 MATCHES CONSÉCUTIFS SANS DÉFAITE À L’EXTÉRIEUR ❤️💙
👉 30 victoires, 9 nuls ✅ pic.twitter.com/10ZOEcX1jK
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