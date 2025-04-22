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Чемпионат Франции
Нант
22.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
ПСЖ
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Франция
22 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:40
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0

Упустили победу на последних минутах. Нант отобрал очки у ПСЖ

Матч завершился вничью 1:1

22 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 22 апреля 2025, 23:40
12
0
Упустили победу на последних минутах. Нант отобрал очки у ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нант – ПСЖ

Сегодня, 22 июня, прошел заключительный матч 29-го тура чемпионата Франции по футболу 2024/25.

«Нант» на домашнем поле принял чемпиона страны «ПСЖ». Команды сыграли вничью 1:1.

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Парижане первыми вышли вперед в матче – на 33-й забил хавбек Витинья. Хозяева сумели вырвать ничью на последних минутах – на 83-й забил Дуглас Аугусто.

«ПСЖ» является лидером таблицы Лиги 1 с 78 очками, подопечные Энрике уже оформили чемпионство. «Нант» занимает 14 место, имея в активе 31 очко.

Лига 1. 29-й тур, 22 апреля.

Нант – ПСЖ – 1:1

Голы: Дуглас, 83 - Витинья, 33.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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