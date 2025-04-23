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Нант
22.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
ПСЖ
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Франция
23 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:47
83
0

Нант – ПСЖ – 1:1. Уже 39 игр на выезде без поражений. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Лиги 1

23 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:47
83
0
Нант – ПСЖ – 1:1. Уже 39 игр на выезде без поражений. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский клуб ПСЖ продолжил свою беспроигрышную серию в текущем сезоне Лиги 1 (все 30 игр), сыграв вничью (1:1) с Нантом.

В первом тайме Витинья открыл счет после передачи Ли Кан Ина. Нант ответил во второй половине – Дуглас Аугусто сравнял счет на 83-й минуте.

ПСЖ уже обеспечил себе чемпионство и опережает Марсель на 23 очка. Нант остается на 14-м месте (31 пункт), на 4 очка выше зоны вылета.

Этот результат позволил парижанам установить новый рекорд среди топ-5 европейских лиг – 39 матчей без поражений на выезде, превзойдя достижение Милана начала 90-х годов.

​Лига 1. 29-й тур, 22 апреля​

Нант – ПСЖ – 1:1

Голы: Дуглас Аугусто, 83 – Витинья, 33

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Аугусто (Нант).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Витинья (ПСЖ)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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