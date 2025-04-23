Нант – ПСЖ – 1:1. Уже 39 игр на выезде без поражений. Видео голов и обзор
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Парижский клуб ПСЖ продолжил свою беспроигрышную серию в текущем сезоне Лиги 1 (все 30 игр), сыграв вничью (1:1) с Нантом.
В первом тайме Витинья открыл счет после передачи Ли Кан Ина. Нант ответил во второй половине – Дуглас Аугусто сравнял счет на 83-й минуте.
ПСЖ уже обеспечил себе чемпионство и опережает Марсель на 23 очка. Нант остается на 14-м месте (31 пункт), на 4 очка выше зоны вылета.
Этот результат позволил парижанам установить новый рекорд среди топ-5 европейских лиг – 39 матчей без поражений на выезде, превзойдя достижение Милана начала 90-х годов.
Лига 1. 29-й тур, 22 апреля
Нант – ПСЖ – 1:1
Голы: Дуглас Аугусто, 83 – Витинья, 33
Видео голов и обзор матча
События матча
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