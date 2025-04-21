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Чемпионат Франции
Нант
22.04.2025 21:45 - : -
ПСЖ
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Франция
21 апреля 2025, 20:34 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:07
51
0

Нант – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени

21 апреля 2025, 20:34 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:07
51
0
Нант – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньйос

Во вторник, 22 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ». Игра начнется в 21:45 по Киеву.

Нант

Очень неоднозначный сезон проводят хозяева предстоящего поединка. На данный момент команда находится на 14 месте в лиге и имеет на счету 30 очков. Только 3 зачетных пункта отделяют коллектив от зоны вылета, в которой сейчас находятся Монпелье, Сент-Этьен и Гавр. Кубок Франции клуб покинул после 1/16 финала из-за поражения Бреста.

ПСЖ

Столичный клуб проводит поистине феноменальный сезон. В Лиге 1 команда обеспечила себе первое место еще за 6 матчей до завершения и в четвертый раз стала чемпионом страны. В кубке парижане дошли до финала, где в конце мая встретятся с «Реймсом», а в Лиге чемпионов коллектив вышел в ½ и уже через неделю встретится там с лондонским «Арсеналом».

Личные встречи

В 5 последних матчах между командами «ПСЖ» одержал 4 победы, а еще 1 матч завершился вничью. Этот ничейный результат со счетом 1:1 случился в игре первого круга этого сезона.

В последний раз «Нант» выигрывал у парижан еще в начале 2022 года, тогда «зелено-желтые» уверенно обыграли соперников со счетом 3:2.

Интересные факты

  • В этом сезоне Лиги 1 «ПСЖ» не проиграл ни в одном поединке. В последний раз клуб терял очки еще 25 января в матче против «Реймса».
  • В последних 10 матчах «Нант» ни разу не сыграл вничью. Команда одержала 4 победы и 6 раз проиграла.
  • В 14 выездных играх лиги этого сезона «ПСЖ» завоевал 36 очков – лучший результат среди всех команд чемпионата.
  • «Нант» пропустил 49 голов в этом сезоне Лиги 1 – худший показатель только у 3-х самых плохих команд в таблице.

Возможные стартовые составы

Нант: Карлгтен – Коцца, Паллуа, Соу, Аду – Леру, Августо, Лепенан – Саймон, Мохаммед, Аблин

ПСЖ: Доннарума – Мендеш, Беральдо, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Заир-Эмери – Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

Прогноз

«ПСЖ» может экономить силы перед поединком с «Арсеналом», но скромный «Нант» все равно не должен стать серьезной проблемой для парижан. Я поставлю на их победу с форой -1 и коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Нант
22 апреля 2025 -
21:45
ПСЖ
ПСЖ с форой -1 1.61 Сделать ставку

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Нант ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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