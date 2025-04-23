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23 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:34
108
0

ФОТО. Мануэль Нойер впервые показал своего сына

Мануэль Нойер в роли отца

23 апреля 2025, 00:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:34
108
0
ФОТО. Мануэль Нойер впервые показал своего сына
Instagram. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился фотографией с сыном Люком, который родился 14 марта прошлого года.

С женой Анникой они не публиковали его фотографии в социальных сетях до сего момента, где Нойер держит Люка за руку.

Голкипер подписал пост: «В поисках пасхального кролика».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Анника — его вторая жена, на 15 лет моложе, они поженились за четыре месяца до его 38-летия.

Церемония в ратуше Тегернзее стала сюрпризом для СМИ и фанатов, ведь немногие знали о их намерении.

До беременности Анника играла за гандбольную команду «Регенсбурга», а Нойер три года был женат на Нине, с которой познакомился после победы Германии на ЧМ-2014.

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фото Мануэль Нойер lifestyle Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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