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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
22.04.2025 22:00 – FT 2 : 1
Астон Вилла
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Англия
22 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:34
339
3

Нунес принес победу. Ман Сити дома обыграл Астон Виллу с голом на 90+4 мин

На гол хозяев от Бернарду Силвы у гостей ответил Маркус Рэшфорд с пенальти

22 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:34
339
3
Нунес принес победу. Ман Сити дома обыграл Астон Виллу с голом на 90+4 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 апреля состоялся стартовый матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Бернарду Силвы для хозяев поля – у гостей с пенальти ответил Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме гол Омара Мармуша для Ман Сити был отменен на 80-й минуте из-за офсайда.

Команда Пепа Гвардиолы сумела забить победный гол усилиями Матеуса Нунеса на 90+4 мин и вырвать победу в матче (2:1).

Манчестер Сити вышел на третье место и увеличил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (79), Арсенал (66), Манчестер Сити (61), Ноттингем Форест (60), Ньюкасл (59), Челси, Астон Вилла (по 57).

АПЛ. 34-й тур, 22 апреля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1

Голы: Бернарду Силва, 7, Матеус Нунес, 90+4 – Маркус Рэшфорд, 18 (пен)

Манчестер Сити: Ортега, Гвардиол, Рубен Диаш, О'Райли, Матеуш Нунеш, Ковачич, Мармуш, Гюндоган, Бернарду Силва, Макати (Доку, 74), де Брюйне (Аканджи, 90+6)

Астон Вилла: Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш (Дисаси, 61), Онана (Асенсио, 76), Камара, Рэмзи (Макгинн, 61), Тилеманс, Роджерс (Мален, 86), Рэшфорд (Уоткинс, 76)

Предупреждения: Гвардиола, 19, Гвардиол, 70, Нунес, 77, Бернарду Силва, 86 – Динь, 35, Роджерс, 50, Уоткинс, 85

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Mark4854590
Все ж таки зупинили Астон Віллу... Думав, після 4:1 з Ньюкаслом вони і в Сіті виграють
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+2
pol-55
№3 AV прозівав крайка,їм обідно.
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+2
T-800
Трєнєришка умеет сливать ради Лиги Европы
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0
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