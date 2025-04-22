Нунес принес победу. Ман Сити дома обыграл Астон Виллу с голом на 90+4 мин

Вечером 22 апреля состоялся стартовый матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Бернарду Силвы для хозяев поля – у гостей с пенальти ответил Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме гол Омара Мармуша для Ман Сити был отменен на 80-й минуте из-за офсайда.

Команда Пепа Гвардиолы сумела забить победный гол усилиями Матеуса Нунеса на 90+4 мин и вырвать победу в матче (2:1).

Манчестер Сити вышел на третье место и увеличил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (79), Арсенал (66), Манчестер Сити (61), Ноттингем Форест (60), Ньюкасл (59), Челси, Астон Вилла (по 57).

АПЛ. 34-й тур, 22 апреля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1

Голы: Бернарду Силва, 7, Матеус Нунес, 90+4 – Маркус Рэшфорд, 18 (пен)

Манчестер Сити: Ортега, Гвардиол, Рубен Диаш, О'Райли, Матеуш Нунеш, Ковачич, Мармуш, Гюндоган, Бернарду Силва, Макати (Доку, 74), де Брюйне (Аканджи, 90+6)

Астон Вилла: Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш (Дисаси, 61), Онана (Асенсио, 76), Камара, Рэмзи (Макгинн, 61), Тилеманс, Роджерс (Мален, 86), Рэшфорд (Уоткинс, 76)

Предупреждения: Гвардиола, 19, Гвардиол, 70, Нунес, 77, Бернарду Силва, 86 – Динь, 35, Роджерс, 50, Уоткинс, 85

Фотогалерея