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Манчестер Сити
22.04.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
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Англия
21 апреля 2025, 16:39 |
23
0

Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 22 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2025, 16:39 |
23
0
Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC

Во вторник, 22 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Астон Вилла
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Манчестер Сити Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити - Астон Вилла
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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