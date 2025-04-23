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Манчестер Сити
22.04.2025 22:00 – FT 2 : 1
Астон Вилла
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Англия
23 апреля 2025, 01:40 | Обновлено 23 апреля 2025, 01:58
34
0

Ман Сити – Астон Вилла – 2:1. Радость для Гвардиолы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

23 апреля 2025, 01:40 | Обновлено 23 апреля 2025, 01:58
34
0
Ман Сити – Астон Вилла – 2:1. Радость для Гвардиолы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 апреля состоялся стартовый матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Бернарду Силвы для хозяев поля – у гостей с пенальти ответил Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме гол Омара Мармуша для Ман Сити был отменен на 80-й минуте из-за офсайда.

Команда Пепа Гвардиолы сумела забить победный гол усилиями Матеуса Нунеса на 90+4 мин и вырвать победу в матче (2:1).

Манчестер Сити вышел на третье место и увеличил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 34-й тур, 22 апреля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1

Голы: Бернарду Силва, 7, Матеус Нунес, 90+4 – Маркус Рэшфорд, 18 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Астон Вилла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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