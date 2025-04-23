Ман Сити – Астон Вилла – 2:1. Радость для Гвардиолы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 22 апреля состоялся стартовый матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в Манчестере на стадионе «Этихад».
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Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Бернарду Силвы для хозяев поля – у гостей с пенальти ответил Маркус Рэшфорд.
Во втором тайме гол Омара Мармуша для Ман Сити был отменен на 80-й минуте из-за офсайда.
Команда Пепа Гвардиолы сумела забить победный гол усилиями Матеуса Нунеса на 90+4 мин и вырвать победу в матче (2:1).
Манчестер Сити вышел на третье место и увеличил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.
АПЛ. 34-й тур, 22 апреля
Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1
Голы: Бернарду Силва, 7, Матеус Нунес, 90+4 – Маркус Рэшфорд, 18 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
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