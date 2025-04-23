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23 апреля 2025, 06:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 06:45
393
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «В начале сезона я бы в такое просто не поверил»

Коуч «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Астон Виллой»

23 апреля 2025, 06:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 06:45
393
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «В начале сезона я бы в такое просто не поверил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал трудную домашнюю победу над «Астон Виллой» (2:1) в 34-м туре АПЛ:

«Победный гол Матеуса Нунеша? Он – человек, которого в раздевалке невероятно любят. Когда он говорит для СМИ – всегда серьезен, но в раздевалке он полная противоположность – всегда смеется.

Он играет не на своей естественной позиции, как и Нико Гонсалес. Если бы вы сказали мне в начале сезона, что под конец кампании, когда мы будем бороться за выход в финал Кубка и за путевку в Лигу чемпионов, мы будем играть с Матеусом и Нико на флангах обороны – я бы не поверил и сказал: вы о чем?

Он справляется хорошо, обладает невероятной скоростью и отличается от Рико Льюиса. В узких зонах Рико играет очень чисто, у него все выверено. А Матеус – физически силен, когда нужно бежать, когда нужно сдерживать сильных вингеров – он умеет это делать, и играет все лучше. Не только из-за гола. Оба были очень важны.

Жереми Доку всегда дает что-то болельщикам, он способен изменить игру. Конечно, он может отыграть весь матч. В первых трех-четырех эпизодах против Дисаси его держал Маллен, и он не мог выполнить свой маневр. Но в конце, как по мне, Жереми – лучший игрок в мире на первых пяти метрах. На этих пяти метрах его невозможно остановить.

Он создал момент и сегодня выдал невероятно точный навес. Чтобы забить – нужно быть там. Гюндоган был там, Нико Гонсалес был там, и сегодня Матеус был там – и мы смогли забить и выиграть матч.

Я не забываю Бернарду Силву – то, что он сделал для нас в этом сезоне. Сейчас он играет не так много, но я не забываю ноябрь, декабрь, январь, февраль, март – когда мы не выигрывали ни одного матча, и он был там каждый раз.

Пробегал по 30 километров в каждом матче, играл на разных позициях и не переставал бегать. Это был период, когда мы были морально опустошены. После серии без побед – пустота, усталость. Бернарду играл в важных матчах и обладал невероятной, огромной личностью. Для меня он игрок другого уровня.

По многим причинам. Сегодня в матче у нас был Ковачич, который был блестящим. Самоотдача всех игроков – невероятная. Возможно, нам немного не хватало качества. Кевин выдал невероятную передачу на Макати, тот хорошо принял и пробил, но не забил.

Мы не создали много, но против «Астон Виллы» это непросто. Они играли в низком блоке – пятеро или шестеро в защите. Это нелегко. Нужно быть терпеливыми, и сегодня Ковачич и Бернарду помогли нам это понять.

Конечно, это важно – не нужно быть ученым, чтобы понять: мы играли против «Астон Виллы» – одной из лучших команд. Вы видели их матчи против «Ньюкасла» и ПСЖ. В топовой форме, с качественным составом, отличным тренером – у них все исключительное.

Мы сыграли так, как раньше – с самоотдачей. Почти ничего не позволили сопернику. Мы тоже создали немного. Но четверка защитников снова была великолепна, как и все игроки. Так что в плане выхода в Лигу чемпионов – да, это очень важно.

Но одновременно нужно сохранять спокойствие, сосредоточиться на полуфинале Кубка Англии, а затем готовиться к четырем финалам: двум домашним и двум выездным – шаг за шагом».

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Астон Вилла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
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