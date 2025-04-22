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22 апреля, в рамках 34 тура АПЛ свою встречу проведут Манчестер Сити и Астон Вилла. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» выдают слабый для себя сезон, клуб не претендует на чемпионство, более того, еще не решен вопрос с попаданием в Лигу чемпионов. Манчестер идет пятым в чемпионате, это место позволяет квалифицироваться в самый престижный еврокубок, но впереди еще много борьбы, сразу двое конкурентов отстают всего на очко.

Футболисты еще держат в уме Кубок Англии, ведь это единственная возможность взять трофей в этом сезоне, команда в полуфинал против крепкого в этом году Ноттингем Форест на выезде. «Горожане» находятся на серии из пяти матче без поражений в АПЛ, три победы и две ничьи. В последнем туре удалось в непростом матче обыграть на выезде Эвертон со счетом 2:0, оба мяча были забиты после 80-й минуты.

Предстоящую встречу из-за повреждений пропустят Аке, Эдерсон, Холанд, Родри, Стоунс, все эти футболисты могли бы выйти в старте, будь они здоровы.

Астон Вилла

У бирмингемцев похожая ситуация с предстоящим соперником, команда тоже ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов, но пока седьмая в АПЛ, отставание от желаемой пятерки одно очко. Астон Вилла набрала отличный ход, выиграв в чемпионате пять матчей кряду. В последнем туре подопечные Эмери не оставили шансов дома прямому конкуренту Ньюкаслу, одержав победу со счетом 4:1.

Команда тоже ведет борьбу за Кубок Англии, где сыграет в другом полуфинале с не самым страшным Кристал Пэлас. «Вилла» играет интересно и организовано, даже в Лиге Чемпионов чуть совершили камбэк против ПСЖ, уступили в четвертьфинале на выезде 1:3, а дома выиграли 3:2, хотя были шансы довести дело хотя бы до овертайма. Перед этой битвой нет кадровых потерь.

Личные встречи

В первом круге Астон Вилла сумел выиграть дома со счетом 2:1, стоит признать, что в последних четырех очных встречах неизменно побеждали хозяева поля.

Прогноз

Такой матч точно стоит посмотреть, так как встречаются не только сильные команды, а прямы конкуренты, претендующие на Лигу Чемпионов. За счет фактора своей арены Манчестер фаворит, но здесь стоит ждать игры на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 1,82, ничья – 4,18, победа Астон Виллы – 3,98. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Игра наверняка пройдет на встречных курсах, ставка на обмен голами за 1,52 выглядит проходимой.

Прогноз Sport.ua Манчестер Сити Астон Вилла Обе забьют 1.52 Сделать ставку

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