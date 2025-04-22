Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Поединок 34-го тура чемпионата Англии состоится 22 апреля в 22:00 по Киеву
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22 апреля, в рамках 34 тура АПЛ свою встречу проведут Манчестер Сити и Астон Вилла. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Сити
«Горожане» выдают слабый для себя сезон, клуб не претендует на чемпионство, более того, еще не решен вопрос с попаданием в Лигу чемпионов. Манчестер идет пятым в чемпионате, это место позволяет квалифицироваться в самый престижный еврокубок, но впереди еще много борьбы, сразу двое конкурентов отстают всего на очко.
Футболисты еще держат в уме Кубок Англии, ведь это единственная возможность взять трофей в этом сезоне, команда в полуфинал против крепкого в этом году Ноттингем Форест на выезде. «Горожане» находятся на серии из пяти матче без поражений в АПЛ, три победы и две ничьи. В последнем туре удалось в непростом матче обыграть на выезде Эвертон со счетом 2:0, оба мяча были забиты после 80-й минуты.
Предстоящую встречу из-за повреждений пропустят Аке, Эдерсон, Холанд, Родри, Стоунс, все эти футболисты могли бы выйти в старте, будь они здоровы.
Астон Вилла
У бирмингемцев похожая ситуация с предстоящим соперником, команда тоже ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов, но пока седьмая в АПЛ, отставание от желаемой пятерки одно очко. Астон Вилла набрала отличный ход, выиграв в чемпионате пять матчей кряду. В последнем туре подопечные Эмери не оставили шансов дома прямому конкуренту Ньюкаслу, одержав победу со счетом 4:1.
Команда тоже ведет борьбу за Кубок Англии, где сыграет в другом полуфинале с не самым страшным Кристал Пэлас. «Вилла» играет интересно и организовано, даже в Лиге Чемпионов чуть совершили камбэк против ПСЖ, уступили в четвертьфинале на выезде 1:3, а дома выиграли 3:2, хотя были шансы довести дело хотя бы до овертайма. Перед этой битвой нет кадровых потерь.
Личные встречи
В первом круге Астон Вилла сумел выиграть дома со счетом 2:1, стоит признать, что в последних четырех очных встречах неизменно побеждали хозяева поля.
Прогноз
Такой матч точно стоит посмотреть, так как встречаются не только сильные команды, а прямы конкуренты, претендующие на Лигу Чемпионов. За счет фактора своей арены Манчестер фаворит, но здесь стоит ждать игры на три результата.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 1,82, ничья – 4,18, победа Астон Виллы – 3,98. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Игра наверняка пройдет на встречных курсах, ставка на обмен голами за 1,52 выглядит проходимой.
22:00
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