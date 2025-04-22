Англия22 апреля 2025, 22:46 |
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ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
Ман Сити и Астон Вилла обменялись забитыми голами в первом тайме матча АПЛ
22 апреля 2025, 22:46 |
118
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22 апреля проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» играют в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме
На гол Бернарду Силвы для хозяев поля – у гостей с пенальти ответил Маркус Рэшфорд (1:1 после первого тайма)
ГОЛ! 1:0. Бернарду Силва, 7 мин
ГОЛ! 1:1. Маркус Рэшфорд, 18 мин (пен)
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