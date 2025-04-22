Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
Англия
22 апреля 2025, 22:46 |
118
0

ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд

Ман Сити и Астон Вилла обменялись забитыми голами в первом тайме матча АПЛ

22 апреля 2025, 22:46 |
118
0
ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» играют в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме

На гол Бернарду Силвы для хозяев поля – у гостей с пенальти ответил Маркус Рэшфорд (1:1 после первого тайма)

ГОЛ! 1:0. Бернарду Силва, 7 мин

ГОЛ! 1:1. Маркус Рэшфорд, 18 мин (пен)

Фотогалерея

По теме:
Барселона – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
На гол Хави ответил Хави. Валенсия и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге
Ньюкасл – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Астон Вилла видео голов и обзор Бернарду Силва Маркус Рэшфорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осимхен на высоте. Галатарасай отгрузил 5 мячей и вышел в финал Кубка
Футбол | 22 апреля 2025, 22:56 0
Осимхен на высоте. Галатарасай отгрузил 5 мячей и вышел в финал Кубка
Осимхен на высоте. Галатарасай отгрузил 5 мячей и вышел в финал Кубка

В полуфинальном противостоянии Коньяспор не сумел оказать сопротивление

Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Бокс | 22 апреля 2025, 03:31 0
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»

Баходир Жалолов назвал своего кумира

Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Бокс | 22.04.2025, 07:36
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Футбол | 22.04.2025, 15:27
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
21.04.2025, 04:59 4
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00 1
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
22.04.2025, 04:08
Бокс
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем