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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 23:20 |
2544
3

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»

Президент УАФ – о смерти Папы Римского

22 апреля 2025, 23:20 |
2544
3
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
УАФ. Андрей Шевченко

В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. На эту новость отреагировал легендарный украинский футболист и президент УАФ Андрей Шевченко.

«Глубоко опечален новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду беречь в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.

Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Покойся с миром!», – написал Шевченко в Инстаграме.

Из-за смерти Папы было отменено четыре матча Серии А.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола смерть Папа Римский Франциск
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Spaceman
Доречі, в мене є сусід,коли він бухає - в нього точно такий же вираз єбальніка..
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+2
MaximusOne
Пля в мене аж сльоза потекла...
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+1
Spaceman
О,задрот з'явився..Цікаво чим він останні два роки займався..
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