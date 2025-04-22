Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»

В понедельник, 21 апреля 2025 года, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. На эту новость отреагировал легендарный украинский футболист и президент УАФ Андрей Шевченко.

«Глубоко опечален новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду беречь в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.

Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Покойся с миром!», – написал Шевченко в Инстаграме.

Из-за смерти Папы было отменено четыре матча Серии А.