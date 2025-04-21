Другие новости21 апреля 2025, 04:09 |
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ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
Анастасия Сыч покорила Instagram стильным образом на фоне люксовых авто
21 апреля 2025, 04:09 |
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Анастасия Сыч выложила новые фото, которые сразу вызвали ажиотаж в сети.
Жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча позировала на фоне элитных авто — Jaguar и Range Rover.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Девушка выбрала элегантное чёрное платье с декольте, классические туфли и сумочку – выглядела великолепно.
Роскошный образ и уверенные позы впечатлили подписчиков, и Анастасия получила множество комплиментов.
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