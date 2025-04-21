ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто

Анастасия Сыч выложила новые фото, которые сразу вызвали ажиотаж в сети.

Жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча позировала на фоне элитных авто — Jaguar и Range Rover.

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Девушка выбрала элегантное чёрное платье с декольте, классические туфли и сумочку – выглядела великолепно.

Роскошный образ и уверенные позы впечатлили подписчиков, и Анастасия получила множество комплиментов.