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21 апреля 2025, 04:09 |
80
0

ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто

Анастасия Сыч покорила Instagram стильным образом на фоне люксовых авто

21 апреля 2025, 04:09 |
80
0
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
Instagram. Анастасия Сыч

Анастасия Сыч выложила новые фото, которые сразу вызвали ажиотаж в сети.

Жена защитника львовских «Карпат» и сборной Украины Алексея Сыча позировала на фоне элитных авто — Jaguar и Range Rover.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка выбрала элегантное чёрное платье с декольте, классические туфли и сумочку – выглядела великолепно.

Роскошный образ и уверенные позы впечатлили подписчиков, и Анастасия получила множество комплиментов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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