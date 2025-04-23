Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе своей команды в финальном матче Кубка Испании с Барселоной, сообщает Marca.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти изначально планировал, что в решающей встрече за трофей сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, ведь это был турнир, где он получал стабильную игровую практику.

Но тот пропустил несколько матчей перед финалом из-за травмы. Именно это обстоятельство заставило Анчелотти изменить решение и в решающей кубковой встрече сделать ставку на Куртуа.

Ранее сообщалось, что английский гранд Манчестер Юнайтед готов заплатить за Лунина большую сумму.