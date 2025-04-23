Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Испания
23 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:24
371
0

Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании

Итальянский специалист все же сделает ставку на Тибо Куртуа

23 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:24
371
0
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе своей команды в финальном матче Кубка Испании с Барселоной, сообщает Marca.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти изначально планировал, что в решающей встрече за трофей сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, ведь это был турнир, где он получал стабильную игровую практику.

Но тот пропустил несколько матчей перед финалом из-за травмы. Именно это обстоятельство заставило Анчелотти изменить решение и в решающей кубковой встрече сделать ставку на Куртуа.

Ранее сообщалось, что английский гранд Манчестер Юнайтед готов заплатить за Лунина большую сумму.

По теме:
Барселона – Мальорка – 1:0. Как забил Ольмо. Видео гола и обзор матча
Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги
Без лидера. Известны стартовые составы на матч Барселона – Мальорка
Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Андрей Лунин Тибо Куртуа
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Футбол | 22 апреля 2025, 15:27 50
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова

Украинский и итальянский клубы ведут переговоры, но пока далеки от соглашения

Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 22 апреля 2025, 22:07 2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2

Лидером рейтинга стал Майкл Джордан

Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Бокс | 22.04.2025, 03:31
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Снукер | 22.04.2025, 11:55
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи. Шахтер может потерять 30 млн евро
22.04.2025, 15:08 13
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00 1
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 3
Бокс
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
21.04.2025, 14:25 46
Футбол
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
21.04.2025, 03:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем