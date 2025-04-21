Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Украинского вратаря Реала хочет подписать Манчестер Юнайтед
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Pasion Futbol.
Английский клуб заинтересован в подписании не только 26-летнего вратаря «сливочных», но и полузащитника галактикос Орельена Тчуамени.
Видеть этих игроков на Олд Траффорд хочет непосредственно главный тренер красных дьяволов Рубен Аморим.
На подписание Лунина и Тчуамени «Манчестер Юнайтед» готов выделить 100 млн евро. Отмечается, что эта сумма должна убедить «Реал» продать украинца и француза.
Ранее сообщалось, что гранд АПЛ «Манчестер Сити» выбирает между Луниным и другим украинцем Анатолием Трубиным из «Бенфики».
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