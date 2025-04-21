Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Pasion Futbol.

Английский клуб заинтересован в подписании не только 26-летнего вратаря «сливочных», но и полузащитника галактикос Орельена Тчуамени.

Видеть этих игроков на Олд Траффорд хочет непосредственно главный тренер красных дьяволов Рубен Аморим.

На подписание Лунина и Тчуамени «Манчестер Юнайтед» готов выделить 100 млн евро. Отмечается, что эта сумма должна убедить «Реал» продать украинца и француза.

Ранее сообщалось, что гранд АПЛ «Манчестер Сити» выбирает между Луниным и другим украинцем Анатолием Трубиным из «Бенфики».