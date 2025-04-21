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Испания
21 апреля 2025, 22:55 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:04
3329
2

Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги

Украинского вратаря Реала хочет подписать Манчестер Юнайтед

21 апреля 2025, 22:55 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:04
3329
2
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Pasion Futbol.

Английский клуб заинтересован в подписании не только 26-летнего вратаря «сливочных», но и полузащитника галактикос Орельена Тчуамени.

Видеть этих игроков на Олд Траффорд хочет непосредственно главный тренер красных дьяволов Рубен Аморим.

На подписание Лунина и Тчуамени «Манчестер Юнайтед» готов выделить 100 млн евро. Отмечается, что эта сумма должна убедить «Реал» продать украинца и француза.

Ранее сообщалось, что гранд АПЛ «Манчестер Сити» выбирает между Луниным и другим украинцем Анатолием Трубиным из «Бенфики».

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Реал Мадрид Андрей Лунин Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Орельен Тчуамени Рубен Аморим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
Новини такого плану безглузді! Тільки роздратовують.
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+1
Saar
Аморім красава🤣
Як в 90-ті Мавроді - всіх на бабло розкрутити, а результату 0 🤣🤣
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0
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