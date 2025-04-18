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Англия
18 апреля 2025, 23:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 23:52
731
0

Конкуренция на новом уровне. Гранд АПЛ выбирает между Трубиным и Луниным

На украинских голкиперов претендует английский Манчестер Сити

18 апреля 2025, 23:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 23:52
731
0
Конкуренция на новом уровне. Гранд АПЛ выбирает между Трубиным и Луниным
Анатолий Трубин и Андрей Лунин

Манчестер Сити интересуется вратарями сборной Украины Андреем Луниным (Реал) и Анатолием Трубиным (Бенфика), сообщает One Football.

По информации источника, чемпион Англии находится в поисках замены своему голкиперу Эдерсону, который, вероятно, летом сменит клубную прописку.

«Горожане» хотели подписать на замену бразильцу Микеле Де Грегорио из «Ювентуса», но итальянский клуб отказался отпускать своего вратаря.

Теперь Манчестер Сити связывают с двумя голкиперами сборной Украины. Об интересе со стороны чемпиона Англии сообщалось ранее. Не исключено, что в ближайшем будущем «горожане» рассмотрят и другие кандидатуры для подписания.

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Манчестер Сити Андрей Лунин Реал Мадрид Анатолий Трубин Бенфика трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Эдерсон Микеле Ди Грегорио
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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