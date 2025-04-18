Конкуренция на новом уровне. Гранд АПЛ выбирает между Трубиным и Луниным

Манчестер Сити интересуется вратарями сборной Украины Андреем Луниным (Реал) и Анатолием Трубиным (Бенфика), сообщает One Football.

По информации источника, чемпион Англии находится в поисках замены своему голкиперу Эдерсону, который, вероятно, летом сменит клубную прописку.

«Горожане» хотели подписать на замену бразильцу Микеле Де Грегорио из «Ювентуса», но итальянский клуб отказался отпускать своего вратаря.

Теперь Манчестер Сити связывают с двумя голкиперами сборной Украины. Об интересе со стороны чемпиона Англии сообщалось ранее. Не исключено, что в ближайшем будущем «горожане» рассмотрят и другие кандидатуры для подписания.