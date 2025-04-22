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  4. Барселона хочет купить звездного форварда. Для этого продаст двух игроков
Испания
22 апреля 2025, 19:44 |
810
1

Барселона хочет купить звездного форварда. Для этого продаст двух игроков

Виктор Дьокереш – приоритет для «сине-гранатовых»

22 апреля 2025, 19:44 |
810
1
Барселона хочет купить звездного форварда. Для этого продаст двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер звездного голеадора «Спортинга» Виктора Дьекереша.

По информации El Nacional, каталонцы определили подписание Дьекереша приоритетным на лето 2025 года. На шведского игрока фаворитами являются клубы АПЛ, но каталонцы готовы включиться в борьбу. Однако «Барселоне» сначала надо продать футболистов, чтобы иметь чем заплатить португальцам.

Отмечается, что «Барса» готова распрощаться с Рональдом Араухо (60 миллионов евро) и Ферраном Торресом (40 миллионов евро).

В этом сезоне Дьекереш провел 46 матчей, забил 47 голов и сделал 11 ассистов. Ранее сообщалось, что швед хочет играть за «Арсенал».

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Виктор Дьекереш Рональд Араухо Ферран Торрес Барселона Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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OKs100
Думал речь о Довбыке. Но да Дьекереш сейчас топ 3 игрок мира, который ещё два года назад играл в Чемпионшипе и был никому не нужен в свои 25 лет с трансферной стоимостью 600-800 тысяч.
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