Барселона хочет купить звездного форварда. Для этого продаст двух игроков

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер звездного голеадора «Спортинга» Виктора Дьекереша.

По информации El Nacional, каталонцы определили подписание Дьекереша приоритетным на лето 2025 года. На шведского игрока фаворитами являются клубы АПЛ, но каталонцы готовы включиться в борьбу. Однако «Барселоне» сначала надо продать футболистов, чтобы иметь чем заплатить португальцам.

Отмечается, что «Барса» готова распрощаться с Рональдом Араухо (60 миллионов евро) и Ферраном Торресом (40 миллионов евро).

В этом сезоне Дьекереш провел 46 матчей, забил 47 голов и сделал 11 ассистов. Ранее сообщалось, что швед хочет играть за «Арсенал».