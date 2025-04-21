Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне

26-летний шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш определился со своим будущим.

По информации Fichajes, Дьекереш решил отказать таким клубам как «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ». Швед решил решиться на переход в «Арсенал» Лондон.

В этом сезоне Дьекереш провел 46 матчей, забил 47 голов и сделал 11 ассистов.

Дьекереш достиг договоренности со «Спортингом», что клуб отпустит его в «Арсенал» за 70 миллионов евро, а не за 100. Ранее сообщалось, к шведу проявляет интерес «Реал» Мадрид.