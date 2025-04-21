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  4. Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Англия
21 апреля 2025, 04:59 |
341
0

Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Шведский форвард хочет перехода в «Арсенал»

21 апреля 2025, 04:59 |
341
0
Виктор Дьекереш выбрал топ-клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

26-летний шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш определился со своим будущим.

По информации Fichajes, Дьекереш решил отказать таким клубам как «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ». Швед решил решиться на переход в «Арсенал» Лондон.

В этом сезоне Дьекереш провел 46 матчей, забил 47 голов и сделал 11 ассистов.

Дьекереш достиг договоренности со «Спортингом», что клуб отпустит его в «Арсенал» за 70 миллионов евро, а не за 100. Ранее сообщалось, к шведу проявляет интерес «Реал» Мадрид.

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Виктор Дьекереш трансферы АПЛ трансферы Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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