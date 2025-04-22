ВИДЕО. Вместо игры в футбол. Вот чем нынче занимается Поль Погба
Поль Погба всё ещё без клуба
Бывший игрок сборной Франции Поль Погба до сих пор остаётся без клуба, хотя его дисквалификация за допинг завершилась ещё в марте после 18 месяцев отстранения.
Несмотря на ожидания быстрого возвращения, 32-летний полузащитник остаётся свободным агентом.
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Его связывали с «Марселем», клубами МЛС и даже возможным камбэком в «Манчестер Юнайтед», но конкретных предложений пока не поступало.
Сам Погба, похоже, не спешит возвращаться. Он проводит много времени с семьёй, недавно был замечен с женой Зулей на частной яхте в США — пара танцевала под солнцем, наслаждаясь отдыхом вдали от футбольной суеты.
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