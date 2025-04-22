ВИДЕО. Вместо игры в футбол. Вот чем нынче занимается Поль Погба

Бывший игрок сборной Франции Поль Погба до сих пор остаётся без клуба, хотя его дисквалификация за допинг завершилась ещё в марте после 18 месяцев отстранения.

Несмотря на ожидания быстрого возвращения, 32-летний полузащитник остаётся свободным агентом.

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Его связывали с «Марселем», клубами МЛС и даже возможным камбэком в «Манчестер Юнайтед», но конкретных предложений пока не поступало.

Сам Погба, похоже, не спешит возвращаться. Он проводит много времени с семьёй, недавно был замечен с женой Зулей на частной яхте в США — пара танцевала под солнцем, наслаждаясь отдыхом вдали от футбольной суеты.