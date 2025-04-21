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  4. Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
WTA
21 апреля 2025, 07:51 |
3027
0

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане

20 апреля Элина переиграла Ольгу Данилович в финале турнира WTA 250 во Франции

21 апреля 2025, 07:51 |
3027
0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
WTA. Элина Свитолина

20 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Вместе с трофеем украинская теннисистка получила чек в €31,565, а также 250 очков.

В финале украинка выиграла у представительницы Сербии Ольги Данилович, призовые которой составили €18,685.

В Руане также выступила еще одна украинка – Ангелина Калинина. Она проиграла Свитолиной во втором раунде, а заработать Ангелина сумела €3,624.

Для сравнения, на параллельно проходящем пятисотнике в Штутгарте, где 21 апреля чемпионку определят Алена Остапенко и Арина Соболенко, победительница получит €142,610, а финалистка – €87,825.

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Элина Свитолина WTA Руан призовые Ангелина Калинина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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