Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане

20 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Вместе с трофеем украинская теннисистка получила чек в €31,565, а также 250 очков.

В финале украинка выиграла у представительницы Сербии Ольги Данилович, призовые которой составили €18,685.

В Руане также выступила еще одна украинка – Ангелина Калинина. Она проиграла Свитолиной во втором раунде, а заработать Ангелина сумела €3,624.

Для сравнения, на параллельно проходящем пятисотнике в Штутгарте, где 21 апреля чемпионку определят Алена Остапенко и Арина Соболенко, победительница получит €142,610, а финалистка – €87,825.