Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Руане
20 апреля Элина переиграла Ольгу Данилович в финале турнира WTA 250 во Франции
20 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.
Вместе с трофеем украинская теннисистка получила чек в €31,565, а также 250 очков.
В финале украинка выиграла у представительницы Сербии Ольги Данилович, призовые которой составили €18,685.
В Руане также выступила еще одна украинка – Ангелина Калинина. Она проиграла Свитолиной во втором раунде, а заработать Ангелина сумела €3,624.
Для сравнения, на параллельно проходящем пятисотнике в Штутгарте, где 21 апреля чемпионку определят Алена Остапенко и Арина Соболенко, победительница получит €142,610, а финалистка – €87,825.
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