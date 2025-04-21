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21 апреля на престижном турнире в Штутгарте состоится финал, в котором сойдутся Алена Остапенко (WTA 24) и Арина Соболенко (WTA 1). Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Алена Остапенко

Не нуждается в представлении теннисистка из Латвии, ее отлично знают фанаты. В этом сезоне Остапенко одержала 11 побед в 20 встречах. Спортсменка играла не лучшим образом, но выдала два хороших турнира, первый в Дохе, когда дошла до финала, уступив там Анисимовой, а второй здесь в Штутгарте.

В первом круге Алена выбила из борьбы нашу Даяну Ястремскую, украинка снялась с матча, когда уступала 3:6, 0:3. Далее была победа над сильной американкой Эммой Наварро – 7:5, 3:6, 6:2. В четвертьфинале была победа над второй ракеткой мира Игой Свентек – 6:3, 3:6, 6:2, так счет в очных встречах стал 6:0 в пользу Остапенко.

Свой полуфинальный матч теннисистка выиграла у «нейтралки» Екатерины Александровой – 6:4, 6:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Арина Соболенко

В этом сезоне Соболенко выиграла два турнира, если Брисбен можно назвать средним, тот триумф в Майами уже серьезный успех. Стоит вспомнить и проигранные финалы Индиан-Уэллс и Australian Open.

До финала в Штутгарте теннисистка добралась быстро, ведь первый круг пропускала, а во втором снялась с турнира Анастасия Потапова, так что начала Арина с четвертьфинала, где обыграла свою бывшую партнершу в парном разряде Элизе Мертенс – 6:4, 6:1.

В полуфинале белорусская «нейтралка» разобралась с итальянкой Жасмин Паолини – 7:5, 6:4. Соболенко выиграла 25 матчей из 29 в этом сезоне, она сыграет в пятом финале за год.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, пока счет 3:0 в пользу Соболенко. Единственный мяч на грунте состоялся в прошлом сезоне, когда белорусская «нейтралка» выиграла в четвертьфинале турнира в Риме – 6:2, 6:4.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Остапенко – 3.72, победа Соболенко – 1.28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не сложно догадаться, что Соболенко фаворит в этом финале, ее основной козырь по сравнению с соперницей, наличие стабильности. Если у Остапенко пойдет игра, она может побороться за победу, ну в случае с латышской спортсменкой все слишком непредсказуемо.

В идеале, на такой матч лучше ставить в лайве. Но по линии фора +5,5 геймов на Остапенко за 1,62 выглядит неплохо.

Прогноз Sport.ua Алена Остапенко Арина Соболенко Фора Остапенко (+5.5) 1.62 Сделать ставку

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