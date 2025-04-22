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  4. ФОТО. ФК Эшторил почтил годовщину победы легенды Ф-1 Айртона Сенны
Формула 1
22 апреля 2025, 23:20 |
146
0

ФОТО. ФК Эшторил почтил годовщину победы легенды Ф-1 Айртона Сенны

40 лет назад Бразилец одержал первую победу

22 апреля 2025, 23:20 |
146
0
ФОТО. ФК Эшторил почтил годовщину победы легенды Ф-1 Айртона Сенны
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский футбольный клуб «Эшторил» почтил 40-ю годовщину первой победы Айртона Сенны в Формуле-1 специальным одноразовым комплектом формы.

Сенна присоединился к команде Лотус накануне сезона 1985 года после мощной дебютной кампании с Тоулменом в 1984-м и получил первую из 65 поул-позиций во втором раунде чемпионата – на Гран-при Португалии в Эшториле.

В гонке, проходившей при ужасных погодных условиях, Сенна обошел всех на круг, кроме пилота, который финишировал вторым - Микеле Альборето. Это была его первая из 41 победы в Формуле-1.

21 апреля отмечалось 40-летие этой исторической гонки. Команда высшего дивизиона чемпионата Португалии «Эшторил» вышла на матч против «Спортинга Брага» в субботу, 19 апреля, в специальной форме, вдохновленной наследием Сенны.

Как показано ниже, комплект выполнен в культовых цветах шлема Сенны, а также с использованием черного оформления, которое отсылает к John Player Special – титульному спонсору команды Лотус в те годы.

К сожалению, «Эшторил», занимающий место в середине турнирной таблицы, проиграл идущей третьей «Браге» со счетом 0:2.

Сенна провел три сезона в составе Лотус, одержав всего шесть побед, прежде чем в 1988 году перейти в Макларен, куда взял с собой двигатели Хонда – в сезон, когда он получил свой первый из трех титулов чемпиона мира.

ФОТО. ФК Эшторил почтил годовщину победы легенды Ф-1 Айртона Сенны:

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Эшторил Айртон Сенна Формула-1 чемпионат Португалии по футболу автоспорт
Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
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