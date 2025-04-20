Брага остается третьей после победы над Эшторилом

В матче 30-го тура португальской лиги было сыграно еще четыре матча.

«Брага» пытается получить третью строчку в чемпионате. В матче 30–го тура команда одолела на выезде «Эшторил» со счетом 2:0.

Еще в первом тайме дублем за «Брагу» отметился Гнабри.

«Арока» минимальная одолела «Эштрелу» 1:0.

«Насьонал» на своем поле уступил разгромно «Жил Висенте» 0:3. Дублем отметился Андраде, а также один гол забил Пабло.

АФС и «Каса Пиа» разошлись вничью 1:1

Лига Португалии. 30–й тур. 19 апреля

Эшторил – Брага – 0:2

Голы: Гнабри, 5, 21

Арока – Эштрела – 1:0

Гол: Мансилья, 81 (автогол)

Насьонал – Жил Висенте – 0:3

Голы: Андраде, 16, 82 (пенальти), Пабло, 61

АФС – Каза Пиа – 1:1

Голы: Акинсона, 3, – Кайе, 90+4