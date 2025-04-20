Брага остается третьей после победы над Эшторилом
Команды встретились в национальном чемпионате
В матче 30-го тура португальской лиги было сыграно еще четыре матча.
«Брага» пытается получить третью строчку в чемпионате. В матче 30–го тура команда одолела на выезде «Эшторил» со счетом 2:0.
Еще в первом тайме дублем за «Брагу» отметился Гнабри.
«Арока» минимальная одолела «Эштрелу» 1:0.
«Насьонал» на своем поле уступил разгромно «Жил Висенте» 0:3. Дублем отметился Андраде, а также один гол забил Пабло.
АФС и «Каса Пиа» разошлись вничью 1:1
Лига Португалии. 30–й тур. 19 апреля
Эшторил – Брага – 0:2
Голы: Гнабри, 5, 21
Арока – Эштрела – 1:0
Гол: Мансилья, 81 (автогол)
Насьонал – Жил Висенте – 0:3
Голы: Андраде, 16, 82 (пенальти), Пабло, 61
АФС – Каза Пиа – 1:1
Голы: Акинсона, 3, – Кайе, 90+4
События матча
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