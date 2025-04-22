ФОТО. Красавица! Артем Милевский засветил свою новую девушку

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский показал свою новую девушку.

40-летний надающий, который нынче выступает за клуб Медиалиги IGNIS, опубликовал фото, на котором он с очень красивой девушкой.

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«Весна», – подписал публикацию Артем. О девушке известно немного – её никнейм в Instagram: mila.myrs.

Возлюбленная Артёма Милевского намекает в Instagram на серьёзные намерения и признаётся, что рядом с ним нашла человека с таким же характером — настолько схожим, что это впечатляет их обоих.

Подписчики восхищаются парой, желают им свадьбы и отмечают, как прекрасно сейчас выглядит бывший чемпион Украины.