На гол Хави ответил Хави. Валенсия и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге

В матче 33-го тура Ла Лиги, который состоялся на стадионе Месталья, Валенсия и Эспаньол сыграли вничью (1:1).

Гости первыми открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Хави Пуадо после ассиста Гонсало Эспосито.

Однако во втором тайме Хави Герра сравнял счет, реализовав передачу Луиса Риохи на 57-й минуте.

Эспаньол и Валенсия набрали по 39 очков и делят 13-14 места в Ла Лиге.

Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля

Валенсия – Эспаньол – 1:1

Голы: Хави Герра, 57 – Хави Пуадо, 40

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