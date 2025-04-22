Испания22 апреля 2025, 22:12 | Обновлено 22 апреля 2025, 22:25
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На гол Хави ответил Хави. Валенсия и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге
Хави Пуадо открыл счет для гостей, но после перерыва голом ответил Хави Герра
22 апреля 2025, 22:12 | Обновлено 22 апреля 2025, 22:25
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В матче 33-го тура Ла Лиги, который состоялся на стадионе Месталья, Валенсия и Эспаньол сыграли вничью (1:1).
Гости первыми открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Хави Пуадо после ассиста Гонсало Эспосито.
Однако во втором тайме Хави Герра сравнял счет, реализовав передачу Луиса Риохи на 57-й минуте.
Эспаньол и Валенсия набрали по 39 очков и делят 13-14 места в Ла Лиге.
Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля
Валенсия – Эспаньол – 1:1
Голы: Хави Герра, 57 – Хави Пуадо, 40
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