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Чемпионат Испании
Валенсия
22.04.2025 20:00 – FT 1 : 1
Эспаньол
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Испания
22 апреля 2025, 22:12 | Обновлено 22 апреля 2025, 22:25
235
0

На гол Хави ответил Хави. Валенсия и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге

Хави Пуадо открыл счет для гостей, но после перерыва голом ответил Хави Герра

22 апреля 2025, 22:12 | Обновлено 22 апреля 2025, 22:25
235
0
На гол Хави ответил Хави. Валенсия и Эспаньол разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Герра (справа)

В матче 33-го тура Ла Лиги, который состоялся на стадионе Месталья, Валенсия и Эспаньол сыграли вничью (1:1).

Гости первыми открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Хави Пуадо после ассиста Гонсало Эспосито.

Однако во втором тайме Хави Герра сравнял счет, реализовав передачу Луиса Риохи на 57-й минуте.

Эспаньол и Валенсия набрали по 39 очков и делят 13-14 места в Ла Лиге.

Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля

Валенсия – Эспаньол – 1:1

Голы: Хави Герра, 57 – Хави Пуадо, 40

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Валенсия Валенсия - Эспаньол Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Хави Герра Хави Пуадо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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