Испания23 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:33
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Валенсия – Эспаньол – 1:1. Летучие мыши против попугаев. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги
23 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:33
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В матче 33-го тура Ла Лиги, который состоялся на стадионе Месталья, Валенсия и Эспаньол сыграли вничью (1:1).
Гости первыми открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Хави Пуадо после ассиста Гонсало Эспосито.
Однако во втором тайме Хави Герра сравнял счет, реализовав передачу Луиса Риохи на 57-й минуте.
Эспаньол и Валенсия набрали по 39 очков и делят 13-14 места в Ла Лиге.
Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля
Валенсия – Эспаньол – 1:1
Голы: Хави Герра, 57 – Хави Пуадо, 40
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
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