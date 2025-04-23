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Валенсия
22.04.2025 20:00 – FT 1 : 1
Эспаньол
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Испания
23 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:33
38
0

Валенсия – Эспаньол – 1:1. Летучие мыши против попугаев. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги

23 апреля 2025, 04:51 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:33
38
0
Валенсия – Эспаньол – 1:1. Летучие мыши против попугаев. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура Ла Лиги, который состоялся на стадионе Месталья, Валенсия и Эспаньол сыграли вничью (1:1).

Гости первыми открыли счет на 40-й минуте благодаря голу Хави Пуадо после ассиста Гонсало Эспосито.

Однако во втором тайме Хави Герра сравнял счет, реализовав передачу Луиса Риохи на 57-й минуте.

Эспаньол и Валенсия набрали по 39 очков и делят 13-14 места в Ла Лиге.

Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля

Валенсия – Эспаньол – 1:1

Голы: Хави Герра, 57 – Хави Пуадо, 40

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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