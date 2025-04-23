«Мне жаль...» Анчелотти рассказал Лунину шокирующую новость. Он в отчаянии
Карло рассказал, что в финале Кубка Испании с «Барселоной» будет играть Тибо Куртуа
В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Накануне этого матча Карло Анчелотти определил, что в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа и сообщил это Андрею Лунину. Украинец остался в отчаянии, это напомнило ему прошлогоднюю ситуацию в Лиге чемпионов.
«Мне очень жаль, но я считаю, что Куртуа должен играть в этом матче», – сказал Анчелотти украинцу.
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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