«Мне жаль...» Анчелотти рассказал Лунину шокирующую новость. Он в отчаянии

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Накануне этого матча Карло Анчелотти определил, что в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа и сообщил это Андрею Лунину. Украинец остался в отчаянии, это напомнило ему прошлогоднюю ситуацию в Лиге чемпионов.

«Мне очень жаль, но я считаю, что Куртуа должен играть в этом матче», – сказал Анчелотти украинцу.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.