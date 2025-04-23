Другие новости23 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:13
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ФОТО. 47-летняя жена легенды Реала поразила своей сексуальностью
Пилар Рубио снова показала, как повезло Серхио Рамосу
23 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:13
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Пилар Рубио, жена Серхио Рамоса, снова привлекла внимание яркой фотосессией.
47-летняя телеведущая, актриса и инфлюенсер с 11 миллионами подписчиков на своей странице устроила смелую съёмку в откровенном купальнике, подчеркнувшем её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники восхитились её уверенностью и красотой.
Пилар и Рамос поженились в 2019 году после 11 лет отношений и воспитывают четверых сыновей: Серхио, Марко, Алехандро и Максима Адриано.
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