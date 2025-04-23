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23 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:13
796
2

ФОТО. 47-летняя жена легенды Реала поразила своей сексуальностью

Пилар Рубио снова показала, как повезло Серхио Рамосу

23 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:13
796
2
ФОТО. 47-летняя жена легенды Реала поразила своей сексуальностью
Instagram. Пилар Рубио

Пилар Рубио, жена Серхио Рамоса, снова привлекла внимание яркой фотосессией.

47-летняя телеведущая, актриса и инфлюенсер с 11 миллионами подписчиков на своей странице устроила смелую съёмку в откровенном купальнике, подчеркнувшем её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники восхитились её уверенностью и красотой.

Пилар и Рамос поженились в 2019 году после 11 лет отношений и воспитывают четверых сыновей: Серхио, Марко, Алехандро и Максима Адриано.

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фото Серхио Рамос Пилар Рубио lifestyle девушки Ла Лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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SosokDayany
Непогана мілфа
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Vitason
Любит он таких женщин)
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