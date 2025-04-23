ФОТО. 47-летняя жена легенды Реала поразила своей сексуальностью

Пилар Рубио, жена Серхио Рамоса, снова привлекла внимание яркой фотосессией.

47-летняя телеведущая, актриса и инфлюенсер с 11 миллионами подписчиков на своей странице устроила смелую съёмку в откровенном купальнике, подчеркнувшем её фигуру.

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Поклонники восхитились её уверенностью и красотой.

Пилар и Рамос поженились в 2019 году после 11 лет отношений и воспитывают четверых сыновей: Серхио, Марко, Алехандро и Максима Адриано.