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22 апреля 2025, 22:46 |
1258
1

ВИДЕО. Козловский в шестой раз станет отцом. Ему родит президент Руха

Чудесные новости для семьи Григория Козловского

22 апреля 2025, 22:46 |
1258
1
ВИДЕО. Козловский в шестой раз станет отцом. Ему родит президент Руха
Instagram. Григорий Козловский и Юлия Думанская

Почётный президент львовского «Руха» Григорий Козловский скоро станет отцом в шестой раз.

У него уже пятеро детей: трое от первого брака, включая сына Святослава, который играл за молодёжную сборную Украины, и двое — от нынешней жены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Его супруга, певица и президент «Руха» Юлия Думанская, ждёт третьего ребёнка — у пары будет сын.

«Это невероятное счастье! У нас будет СЫН! Спасибо Богу и моей любимой Юле за этот подарок судьбы!» — написал Козловский, прикрепив видео с гендер-пати.

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lifestyle рождение ребенка Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Максим Лапченко Источник: Instagram
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AndiM
Коли вже прєзідєнт шаХрая народить щось рінаху? На крайняк можна всією татарською сімейкою трахнути сирну і подивитись що з цього вийде.
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