ВИДЕО. Козловский в шестой раз станет отцом. Ему родит президент Руха
Чудесные новости для семьи Григория Козловского
Почётный президент львовского «Руха» Григорий Козловский скоро станет отцом в шестой раз.
У него уже пятеро детей: трое от первого брака, включая сына Святослава, который играл за молодёжную сборную Украины, и двое — от нынешней жены.
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Его супруга, певица и президент «Руха» Юлия Думанская, ждёт третьего ребёнка — у пары будет сын.
«Это невероятное счастье! У нас будет СЫН! Спасибо Богу и моей любимой Юле за этот подарок судьбы!» — написал Козловский, прикрепив видео с гендер-пати.
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