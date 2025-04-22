ВИДЕО. Козловский в шестой раз станет отцом. Ему родит президент Руха

Почётный президент львовского «Руха» Григорий Козловский скоро станет отцом в шестой раз.

У него уже пятеро детей: трое от первого брака, включая сына Святослава, который играл за молодёжную сборную Украины, и двое — от нынешней жены.

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Его супруга, певица и президент «Руха» Юлия Думанская, ждёт третьего ребёнка — у пары будет сын.

«Это невероятное счастье! У нас будет СЫН! Спасибо Богу и моей любимой Юле за этот подарок судьбы!» — написал Козловский, прикрепив видео с гендер-пати.