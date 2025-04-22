ФОТО. Love is... Свитолина одновременно прошла допинг-контроль с мужем

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, выиграла престижный турнир в Руане.

С победой её поздравил и Андрей Шевченко.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Отпраздновать успех долго не удалось — вместе с мужем, 38-летним французом Гаэлем Монфисом, теннисистка сразу вылетела в Мадрид на следующий турнир. В сторис Элина с иронией отметила утренний допинг-контроль, который пара проходит одновременно:

«Любовь – это синхронная утренняя сдача допинг-контроля», – написала украинская чемпионка.

Монфис поддерживает жену на соревнованиях и мотивирует её. Он пообещал прийти на финал, если она туда выйдет — и Элина завоевала свой первый титул за два года.