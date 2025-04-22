ФОТО. Love is... Свитолина одновременно прошла допинг-контроль с мужем
В главных ролях – Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина, первая ракетка Украины, выиграла престижный турнир в Руане.
С победой её поздравил и Андрей Шевченко.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Отпраздновать успех долго не удалось — вместе с мужем, 38-летним французом Гаэлем Монфисом, теннисистка сразу вылетела в Мадрид на следующий турнир. В сторис Элина с иронией отметила утренний допинг-контроль, который пара проходит одновременно:
«Любовь – это синхронная утренняя сдача допинг-контроля», – написала украинская чемпионка.
Монфис поддерживает жену на соревнованиях и мотивирует её. Он пообещал прийти на финал, если она туда выйдет — и Элина завоевала свой первый титул за два года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец не намерен проводить поединок с Чисорой
Дон Чарльз – о реванше Усик – Дюбуа