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22 апреля 2025, 23:29 |
518
0

ФОТО. Love is... Свитолина одновременно прошла допинг-контроль с мужем

В главных ролях – Элина Свитолина и Гаэль Монфис

22 апреля 2025, 23:29 |
518
0
ФОТО. Love is... Свитолина одновременно прошла допинг-контроль с мужем
Instagram. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, выиграла престижный турнир в Руане.

С победой её поздравил и Андрей Шевченко.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Отпраздновать успех долго не удалось — вместе с мужем, 38-летним французом Гаэлем Монфисом, теннисистка сразу вылетела в Мадрид на следующий турнир. В сторис Элина с иронией отметила утренний допинг-контроль, который пара проходит одновременно:

«Любовь – это синхронная утренняя сдача допинг-контроля», – написала украинская чемпионка.

Монфис поддерживает жену на соревнованиях и мотивирует её. Он пообещал прийти на финал, если она туда выйдет — и Элина завоевала свой первый титул за два года.

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фото Элина Свитолина Гаэль Монфис lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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