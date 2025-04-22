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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:35
349
0

Руслан КОСТЫШИН – о победе над Шахтером, Кевине, офсайде и деньгах

Тренер в интервью Sport.ua оценил громкую победу

22 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 22 апреля 2025, 18:35
349
0
Руслан КОСТЫШИН – о победе над Шахтером, Кевине, офсайде и деньгах
ФК Колос. Руслан Костышин

Когда в начале весенней части нынешнего чемпионата кузнечный «Колос» проиграл три матча подряд и оказался на 12-м месте, в клубе приняли меры. На замену тренерскому штабу Александра Поздеева был приглашен хорошо известный в Ковалевке специалист – Руслан Костышин. Ему удалось улучшить турнирные показатели «Колоса», одержав три победы в пяти поединках. В последнем из проведенных матчей команда создала настоящую сенсацию, обыграв донецкий «Шахтер» 4:2.

О том, как это удалось сделать Колосу, его главный тренер рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua.

– В вашей первой тренерской каденции «Колос» отбирал очки у обоих грандов – и у «Динамо», и у «Шахтера». Субботняя победа над «горняками», которая стала первой громкой победой в вашем очередном появлении в Ковалевке, следует думать, особенная?

– Даже не знаю, что по этому поводу вам сказать. Нам сейчас нужны три очка в любом матче. И не важно, кто соперник – гранд или не гранд. Ты дерешься за то, чтобы остаться в элите. Когда выходишь на поле, то и ничья в подобном матче было бы счастьем.

– «Колос» забил в ворота «горняков» сразу четыре мяча, что даже европейским грандам во встречах с ним удавалось не так часто.

– Это стечение обстоятельств.

– Что было самым сложным в поединке с «Шахтером»?

– Для меня – это Кевин. На нем, как и на игре Судакова, мы делали акцент. С Судаковым справились, а вот Кевин все же один мяч забил.

– Насколько удалось «перекрыть кислород» этому бразильцу?

– Не сильно. Во втором тайме совсем перекрыли, а вот в первом были проблемы.

– После матча главный тренер дончан Марино Пушич выражал недовольство арбитражем – в частности, отмененным при счете 1:2 голом в ворота «Колоса». Как этот эпизод виделся вам?

– Тогда я его не видел, посмотрел уже позже, после игры. Каждый раз, когда просматриваешь с холодной головой, понятно: чистый офсайд. Тем более что плечом можно мяч забивать. Всегда положение «вне игры» считается по телу и тем, чем можно поразить ворота – головой, плечом, ногой, коленом. Так что если главный тренер «Шахтера» был недоволен, то я тоже могу быть недовольным – тем, что так долго просматривали момент по VAR.

– Как удалось вам в достаточно сжатые сроки перестроить игру команды и вселить в футболистов уверенность в собственные силы?

– (Улыбается). Это секрет. А если откровенно, то это, пожалуй, сами футболисты немного наступили на свое эго.

– Согласны ли с утверждением, что «Колос» – команда Руслана Костышина?

– Здесь я не лукавлю – это действительно моя команда. Ведь вместе с президентом клуба Андреем Засухой мы ее создавали.

– Упомянутое выше утверждение сработало более чем через три с половиной года после вашего ухода из «Колоса». Стоило вам вернуться – и все стало на места, будто все пазлы сошлись.

– Пока рано о чем-то говорить, ведь еще нужно выполнить задание. Следовательно, махать шашками сейчас неуместно. Могу сказать, что я вернулся в свою семью. Как это называть – не знаю. Назовите, как хотите – главное, что я дома.

– Предусмотрены ли повышенные премиальные за победу над «Шахтером»?

– Нет. Дело в том, что у нас совсем нет премиальных. И стимуляции никакой не было. У нас в клубе есть свои договоренности, от которых я выразил желание не отходить. Мы просмотрели систему премирования за победы, о чем я попросил Андрея Анатольевича (президента клуба Засуху – прим. авт.). Он согласился на мои условия, поэтому мы играем без премиальных.

А как насчет бонусной системы, которая применяется в нашем футболе?
– Будет бонус, если мы останемся в Премьер-лиге.

– После субботнего матча спрос со стороны более богатых клубов на Владислава Велетня, который сделал три голевых передачи и забил один мяч, надо полагать, значительно повысился?
– Ну, не знаю… У меня сейчас проблема: как его из космоса забрать? Велетень полетел где-то на Марс, а во вторник у нас первая тренировка после двух выходных. Вот и думаю, как его вернуть обратно в семью (улыбается).

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Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Георгий Судаков Кевин (Шахтер) инсайд эксклюзив Владислав Велетень
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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