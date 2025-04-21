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21 апреля 2025, 01:00 |
182
0

Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»

Француз похвалил Стивена Джеррарда

21 апреля 2025, 01:00 |
182
0
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан похвалил экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«Был ли Джеррард лучшим в мире? Он возможно не привлекал так много внимания как Месси и Роналду, но я думаю да, он на одном уровне.

Когда мы выигрывали чемпионские титулы и Лигу чемпионов с «Реалом», я всегда говорил, что Клод Макелеле – наш самый важный игрок. Мы не достигли бы этого всего, если бы не Клод, то же самое касается и Джеррарда», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».

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Зинедин Зидан Стивен Джеррард
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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