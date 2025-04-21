Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан похвалил экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«Был ли Джеррард лучшим в мире? Он возможно не привлекал так много внимания как Месси и Роналду, но я думаю да, он на одном уровне.

Когда мы выигрывали чемпионские титулы и Лигу чемпионов с «Реалом», я всегда говорил, что Клод Макелеле – наш самый важный игрок. Мы не достигли бы этого всего, если бы не Клод, то же самое касается и Джеррарда», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».