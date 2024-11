Руд ван НИСТЕЛРОЙ: «Однажды хочу стать тренером МЮ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал, чем будет заниматься, если его уволят из футбольного клуба.

«У меня есть четкие амбиции относительно тренерской работы. У меня с «Манчестер Юнайтед» подписан двухлетний контракт на должности ассистента тренера. Мой настрой не изменился - я хочу работать. Как будет дальше, можно будет говорить после встречи с главным тренером.

Планы на будущее? Однажды я хочу стать тренером «МЮ», – цитирует нидерландца футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, недавно ван Нистелрой сообщил, что у него не было разговора с Рубеном Аморимом.

🚨🔴 Ruud van Nistelrooy: “Of course I’d love to be Man United manager one day”.



“I have clear ambitions to manage… I signed a two-year deal as an assistant, and I'm still in the same frame of mind”. pic.twitter.com/XTTHj48FMd