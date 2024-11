Ван Нистелрой рассказал, что не контактировал с Аморимом

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал, контактировал ли он с Рубеном Аморимом.

«Контакты с Аморимом? Нет, мы не общались и ничего не обсуждали. В целом, ничего не изменилось. Я работаю до тех пор, пока новый тренер не начнёт свою работу.

Будет ли у меня беседа с Аморимом? Не знаю», – цитирует тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Руд ван Нистелрой был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага. Позже стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласился уволить бывший тренерский штаб тен Хага.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Спортинг», который всё ещё тренирует Рубен Аморим, разгромил «Манчестер Сити» со счётом 4:1.

🔴🇵🇹 Ruud van Nistelrooy: “Contacts with Amorim? No, I didn’t have contact so far”.



“There no changes in that, and I don’t know when I will yet either”. pic.twitter.com/VwVf6pkXUf