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Англия
06 ноября 2024, 16:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:00
211
0

Ван Нистелрой рассказал, что не контактировал с Аморимом

Нидерландский специалист не знает, продолжит ли он работать в МЮ

06 ноября 2024, 16:24 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:00
211
0
Ван Нистелрой рассказал, что не контактировал с Аморимом
Getty Images/Global Images Ukraine

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой прокомментировал, контактировал ли он с Рубеном Аморимом.

«Контакты с Аморимом? Нет, мы не общались и ничего не обсуждали. В целом, ничего не изменилось. Я работаю до тех пор, пока новый тренер не начнёт свою работу.

Будет ли у меня беседа с Аморимом? Не знаю», – цитирует тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Руд ван Нистелрой был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага. Позже стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласился уволить бывший тренерский штаб тен Хага.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Спортинг», который всё ещё тренирует Рубен Аморим, разгромил «Манчестер Сити» со счётом 4:1.

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Рубен Аморим Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера отставка Эрик тен Хаг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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