Иностранный клуб, за который выступают украинские игроки, может исчезнуть

Журналист Камиль Рогульский рассказал, что польский клуб «Лехия» Гданьск столкнулся с большими проблемами, которые могут привести к исчезновению команды:

«Ситуация в «Лехии» очень сложная. Новый владелец из Швейцарии Паоло Урфер вызывает подозрения. Издание Wirtualna Polska опубликовало статью, в которой его обвинили в отмывании денег и связях с российскими олигархами.

Раньше он хотел купить «Вислу» Краков, но нынешний владелец клуба отказался, поскольку Урфер не вызывал у него доверия. Команда из Гданьска не имеет финансовой ликвидности, поэтому ее лицензию приостановили. Организационный уровень там абсурден.

Также Урфер имеет доли в латвийской «Валмиере», которая не получила лицензию на еврокубки из-за финансовых нарушений. Что я знаю о Паоло за кулисами, так это то, что он хочет зарабатывать на игроках. Он хотел клуб в Польше потому, что здесь легче продвигать своих футболистов, чем в латвийской лиге. Проблема в том, что спортивные результаты Урфера и отсутствие прозрачности может привести к краху клуба», – рассказал Рогульский.

В составе «Лехии» выступают несколько украинских футболистов – голкипер Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко, Антон Царенко, нападающие Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Клуб из Гданьска набрал 24 балла и занимает 15-е место, продолжая боротьбу за выживание.