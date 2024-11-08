Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбык не забивал. Видео голов и обзор
Лига Европы
08 ноября 2024, 02:59 |
19
0

Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбык не забивал. Видео голов и обзор

Счет матча соответствует тому, что происходило на поле

08 ноября 2024, 02:59 |
19
0
Юнион Сен-Жилуаз - Рома - 1:1. Довбык не забивал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Ромой».

Болельщикам пришлось ждать первого гола до 62-й минуты. Вышли вперед игроки «Ромы», а забил Джанлука Манчини.

Бельгийцы ответили точным ударом Кевина Макаллистера на 77-й минуте.

В итоге, при равной игре, матч завершился вничью.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

«Юнион Сен-Жилуаз» (Бельгия) – «Рома» (Италия) – 1:1

Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 62.

Видео голов и обзор матча

По теме:
Автор дубля в ворота Динамо: «Удаление значительно облегчило задачу»
Виктор ХЛУС: «Чтобы набирать очки, Динамо нужно время и другие игроки»
Аякс – Маккаби – 5:0. Игра в одни ворота. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Рома Рим Юнион Сен-Жилуаз Артем Довбик видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Футбол | 07 ноября 2024, 11:33 10
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор
Мбаппе или Винисиус? Президент Реала сделал свой выбор

Флорентино Перес огорчен провалом команды в последних матчах

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2024, 01:11 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 07.11.2024, 20:10
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07.11.2024, 08:52
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
ВИДЕО. Как Судаков смакует свой гол в ворота Янг Бойз
Футбол | 08.11.2024, 02:28
ВИДЕО. Как Судаков смакует свой гол в ворота Янг Бойз
ВИДЕО. Как Судаков смакует свой гол в ворота Янг Бойз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
06.11.2024, 14:15 3
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 14
Футбол
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
А Свентек выйдет? Расклады в Оранжевой группе перед последним туром
06.11.2024, 08:39 1
Теннис
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
06.11.2024, 08:53 2
Бокс
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем