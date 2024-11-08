ВИДЕО. Как Судаков смакует свой гол в ворота Янг Бойз
Георгий наслаждается своим успехом в матче против швейцарского клуба
Украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков опубликовал очень эффектное видео по мотивам своего гола в ворота «Янг Бойз».
Донетчане одержали свою первую победу в текущей Лиге чемпионов и гол 22-летнего игрока стал победным.
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Футболист разместил это видео в сторис на своей странице в Instagram, предложив подписчикам «режиссерскую версию» этого эффектного гола.
Также напомним, что Судаков был шокирован выбором фото для поста с результатом матча одного из топовых медиа мира.
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