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08 ноября 2024, 02:28 |
101
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ВИДЕО. Как Судаков смакует свой гол в ворота Янг Бойз

Георгий наслаждается своим успехом в матче против швейцарского клуба

08 ноября 2024, 02:28 |
101
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ВИДЕО. Как Судаков смакует свой гол в ворота Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков опубликовал очень эффектное видео по мотивам своего гола в ворота «Янг Бойз».

Донетчане одержали свою первую победу в текущей Лиге чемпионов и гол 22-летнего игрока стал победным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист разместил это видео в сторис на своей странице в Instagram, предложив подписчикам «режиссерскую версию» этого эффектного гола.

Также напомним, что Судаков был шокирован выбором фото для поста с результатом матча одного из топовых медиа мира.

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Георгий Судаков Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Янг Бойз видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Viktor Shvachko
Нічого не треба і робити! Ні з іншими, ні з собою...
Забити 1 гол і усі почесті герою!!!
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