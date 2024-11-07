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07 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:27
359
0

ФОТО. Браво, админ! Судаков потроллил издание мирового уровня

Георгий Судаков оценил не лучшие способности админа 433

07 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:27
359
0
ФОТО. Браво, админ! Судаков потроллил издание мирового уровня
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков с юмором подошел к оценке выбора фото на послематчевый пост о победе «горняков» над «Янг Бойз» (2:1).

Медиа мирового уровня 433, которое очень популярно в Instagram, выбрало довольно сцецифическое фото на заставку к матчу украинского клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Увидев этот пост, Судаков пришел под пост и написал в комментариях: «Bravo admin 👏, good picture 😂».

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Георгий Судаков фото lifestyle Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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