ФОТО. Браво, админ! Судаков потроллил издание мирового уровня

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков с юмором подошел к оценке выбора фото на послематчевый пост о победе «горняков» над «Янг Бойз» (2:1).

Медиа мирового уровня 433, которое очень популярно в Instagram, выбрало довольно сцецифическое фото на заставку к матчу украинского клуба.

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Увидев этот пост, Судаков пришел под пост и написал в комментариях: «Bravo admin 👏, good picture 😂».