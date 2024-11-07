Другие новости07 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:27
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ФОТО. Браво, админ! Судаков потроллил издание мирового уровня
Георгий Судаков оценил не лучшие способности админа 433
07 ноября 2024, 03:05 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:27
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков с юмором подошел к оценке выбора фото на послематчевый пост о победе «горняков» над «Янг Бойз» (2:1).
Медиа мирового уровня 433, которое очень популярно в Instagram, выбрало довольно сцецифическое фото на заставку к матчу украинского клуба.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Увидев этот пост, Судаков пришел под пост и написал в комментариях: «Bravo admin 👏, good picture 😂».
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