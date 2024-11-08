Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0. Дубль Диалло. Видео голов и обзор

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и ПАОК.

В этой игре ПАОК уступал в классе, и это было заметно, однако греческая команда держалась достойно. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

В начале второго тайма Амад Диалло все же смог открыть счет. Этот гол заставил греков идти в атаку, оставляя зоны для игроков «МЮ».

В итоге Диалло забил второй раз на 77-й минуте.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0

Голы: Диалло, 50, 77

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