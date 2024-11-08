Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0. Дубль Диалло. Видео голов и обзор
Красные дьяволы демонстрируют результат после увольнения тренера
Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и ПАОК.
В этой игре ПАОК уступал в классе, и это было заметно, однако греческая команда держалась достойно. Первый тайм завершился со счетом 0:0.
В начале второго тайма Амад Диалло все же смог открыть счет. Этот гол заставил греков идти в атаку, оставляя зоны для игроков «МЮ».
В итоге Диалло забил второй раз на 77-й минуте.
Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября
Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0
Голы: Диалло, 50, 77
Видео голов и отчет
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте
Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку