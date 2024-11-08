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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
ПАОК
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Лига Европы
08 ноября 2024, 04:59 |
145
0

Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0. Дубль Диалло. Видео голов и обзор

Красные дьяволы демонстрируют результат после увольнения тренера

08 ноября 2024, 04:59 |
145
0
Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0. Дубль Диалло. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и ПАОК.

В этой игре ПАОК уступал в классе, и это было заметно, однако греческая команда держалась достойно. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

В начале второго тайма Амад Диалло все же смог открыть счет. Этот гол заставил греков идти в атаку, оставляя зоны для игроков «МЮ».

В итоге Диалло забил второй раз на 77-й минуте.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0

Голы: Диалло, 50, 77

Видео голов и отчет

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
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Лига Европы Манчестер Юнайтед ПАОК видео голов и обзор Амад Диалло
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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