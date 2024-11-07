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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
07.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
ПАОК
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Лига Европы
07 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:55
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0

Удачный дебют ван Нистелроя в ЛЕ. МЮ без проблем одолел ПАОК

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Красных дьяволов

07 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 07 ноября 2024, 23:55
220
0
Удачный дебют ван Нистелроя в ЛЕ. МЮ без проблем одолел ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед - ПАОК

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и ПАОК.

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Амад Диалло из Манчестер Юнайтед оформил дубль в этом матче. Гости не сумели ответить забитым голом.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» имеет 6 очков и занимает 15 место в Лиге Европы, а «ПАОК», имея в своем активе 1 очко, занимает 32-ю позицию.

Эта игра стала дебютом для Руда ван Нистелроя в Лиге Европы в качестве главного тренера «Красных дьяволов».

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

Манчестер Юнайтед – ПАОК – 2:0

Голы: Диалло, 50, 77

Манчестер Юнайтед: Онана, Далот, (Мартинес, 65), Эванс, Линделоф, Мазрави, Каземиро, Угарте, (Эриксен, 65), Диалло, (Маунт, 82), Фернандеш, Гарначо, (Рашфорд, 65), Хойлунд, (Зиркзе, 90)

ПАОК: Котарски, Хонни, Кендзера, Колли, Баба, Оздоев, Шваб, (Бакайоко, 65), Живкович, Камара, (Десподов, 75), Тайсон, (Шортайр, 84), Тиссудали, (Чалов, 65)

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Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед ПАОК Лига Европы Амад Диалло
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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