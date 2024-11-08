Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2. Турецкий душ для шпор. Видео голов и обзор
Англичане проиграли первую игру сезона в еврокубке
Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом».
Турки уже в начале игры шокировали гостей, ведь Юнус Акгюн открыл счет на 6-й минуте.
Игроки «Тоттенхэма» смогли сравнять счет на 18-й минуте. Забил Уилл Ланкшир.
На 31-й минуте Виктор Осимхен снова вывел «Галатасарай» вперед, а на 39-й тот же Осимхен оформил дубль.
Во втором тайме Ланкшир получил красную карточку. Играя в меньшинстве, «Тоттенхэм» сумел забить один гол. Автором стал Доминик Соланке.
Но на большее лондонцам не хватило.
Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября
Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2
Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69
Удаление: Ланкшир, 60
Видео голов и обзор
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