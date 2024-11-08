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Лига Европы
Галатасарай
07.11.2024 19:45 – FT 3 : 2
Тоттенхэм
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Лига Европы
08 ноября 2024, 04:15 |
69
0

Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2. Турецкий душ для шпор. Видео голов и обзор

Англичане проиграли первую игру сезона в еврокубке

08 ноября 2024, 04:15 |
69
0
Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2. Турецкий душ для шпор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом».

Турки уже в начале игры шокировали гостей, ведь Юнус Акгюн открыл счет на 6-й минуте.

Игроки «Тоттенхэма» смогли сравнять счет на 18-й минуте. Забил Уилл Ланкшир.

На 31-й минуте Виктор Осимхен снова вывел «Галатасарай» вперед, а на 39-й тот же Осимхен оформил дубль.

Во втором тайме Ланкшир получил красную карточку. Играя в меньшинстве, «Тоттенхэм» сумел забить один гол. Автором стал Доминик Соланке.

Но на большее лондонцам не хватило.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69

Удаление: Ланкшир, 60

Видео голов и обзор

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Лига Европы Галатасарай Тоттенхэм видео голов и обзор Виктор Осимхен Доминик Соланке
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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