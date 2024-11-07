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Лига Европы
Галатасарай
07.11.2024 19:45 - : -
Тоттенхэм
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Лига Европы
07 ноября 2024, 03:25 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:28
18
0

Галатасарай – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по Киеву

07 ноября 2024, 03:25 | Обновлено 07 ноября 2024, 03:28
18
0
Галатасарай – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября на «Тюрк Телеком Стэдиум» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Галатасарай» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда - дважды кряду чемпион Турции, да и в целом исторический гранд. Но нынешний сезон начинался для подопечных Окана Бурука откровенно плохо: 0:5 в Суперкубке, вылет в квалификации Лиги чемпионов от Янг Бойз, причем кризисные швейцарцы победили в обоих матчах. Но осенью, укрепив состав неожиданным подписанием Осимхена, получилось прибавить. В том числе кроваво-золотые сумели достойно стартовать в Лиге Европы. Да, на выезде опытный коллектив ухитрился закончить только вничью с РФШ. Но при этом на своем поле получилось, много забивая, выигрывать у АПОЭЛа и Эльфсборга. Смущает только то, что при этом и пропускают достаточно много от своих соперников, чего стоит 3 мяча от шведов в Стамбуле.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб даже без Кейна в прошлом сезоне был серьезным претендентом на возвращение в Лигу чемпионов. Туда Постекоглу с его новыми подопечными не пустила вышедшая на свой пик Астон Вилла. Понимая, что сейчас конкуренция в АПЛ вырастет, в Лондоне потратились летом на переманивание из Борнмута фактурного нападающего, Соланке. Доминик не разочаровывает полностью, но и не оправдывает надежд, как и в целом шпоры, что уж очень часто и много теряют очки. Но в Лиге Европы британцы как раз пока что оправдывали статус одного из фаворитов: разгромили дома Карабах, после чего победили последовательно и Ференцварош на выезде, и Аякс дома. Очевидно, что сейчас, приезжая за очками в Стамбул, заодно Постекоглу будет держать в уме грядущие поединки на внутренней арене.

Статистика личных встреч

Впервые Хотспурс приедет ко кроваво-золотым.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы турок при зрелищной игре. Но вряд ли тут стороны будут ставить себе обязательной задачей выигрывать - стоит присмотреться к варианту с тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
7 ноября 2024 -
19:45
Тоттенхэм
Тотал меньше 3.5 1.78 Сделать ставку
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Галатасарай Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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