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  4. Первое поражение шпор в ЛЕ. Галатасарай минимально одолел Тоттенхэм
Лига Европы
Галатасарай
07.11.2024 19:45 – FT 3 : 2
Тоттенхэм
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Лига Европы
07 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:55
157
1

Первое поражение шпор в ЛЕ. Галатасарай минимально одолел Тоттенхэм

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу турецкой команды

07 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2024, 21:55
157
1
Первое поражение шпор в ЛЕ. Галатасарай минимально одолел Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай - Тоттенхэм

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом».

Матч прошел на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле.

За хозяев гол забил Юнус Акгюн, а также дублем отличился Виктор Осимхен. Гости ответили голами Уилла Ланкшира и Доминика Соланке.

После этого матча «Галатасарай» с 10-ю очками вырвался на первое место, а «Тоттенхэм», имея в своем активе 9 очков, занимает 5-ю позицию.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69

Удаление: Ланкшир, 60

Галатасарай: Муслера, Каан, Санчес, Абдюлкерим, Барыш, Торрейра, Сара, (Кутлу, 85), Юнус, (Желерт, 80), Мертенс, (Зиеш, 73), Икарди, (Бачуайи, 85), Осимхен, (Демирбай, 80)

Тоттенхэм: Форстер, Порро, Дрегушин, Дэвис, Грэй, Мэддисон, (Сарр, 66), Биссума, Бергвалль, (Соланке, 66), Джонсон, (Бентанкур, 46), Ланкшир, Сон, (Кулусевски, 46)

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Галатасарай Тоттенхэм Лига Европы Виктор Осимхен
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
В 1му таймі *тотемці* надрали Тотем.Д.Леві в купу з Греком,хай чухаються якого захисника Санчеса(6) позбулись,коли "топив" за Тотем завжди його відмічав його гру,сьогодні він відіграв без єдиної похибки,а аналогічно (6)ка Тотема взагалі якийсь жах,нуу і Г-сарай скільки просрав,а 2й тайм та в більшості "не впечатлил*.
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