Первое поражение шпор в ЛЕ. Галатасарай минимально одолел Тоттенхэм

Вечером 7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между «Галатасараем» и «Тоттенхэмом».

Матч прошел на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле.

За хозяев гол забил Юнус Акгюн, а также дублем отличился Виктор Осимхен. Гости ответили голами Уилла Ланкшира и Доминика Соланке.

После этого матча «Галатасарай» с 10-ю очками вырвался на первое место, а «Тоттенхэм», имея в своем активе 9 очков, занимает 5-ю позицию.

Лига Европы. 4-й тур. 7 ноября

Галатасарай – Тоттенхэм – 3:2

Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69

Удаление: Ланкшир, 60

Галатасарай: Муслера, Каан, Санчес, Абдюлкерим, Барыш, Торрейра, Сара, (Кутлу, 85), Юнус, (Желерт, 80), Мертенс, (Зиеш, 73), Икарди, (Бачуайи, 85), Осимхен, (Демирбай, 80)

Тоттенхэм: Форстер, Порро, Дрегушин, Дэвис, Грэй, Мэддисон, (Сарр, 66), Биссума, Бергвалль, (Соланке, 66), Джонсон, (Бентанкур, 46), Ланкшир, Сон, (Кулусевски, 46)